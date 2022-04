Leclerc grapt over karttijd met Verstappen: "Liep niet altijd goed af"

In Australië was het gat te groot voor een tweestrijd, maar in Bahrein en Saudi-Arabië kwam het tot fraaie wiel-aan-wiel-gevechten tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. Het zijn gevechten die op het scherp van de snede zijn uitgevochten, maar wel met onderling respect. Het roept bij Leclerc herinneringen op aan zijn karttijd en meer specifiek aan duels met Verstappen in de jonge jaren. "Ik weet nog goed dat het in de karting altijd hij of ik was", laat Leclerc in het Ferrari-onderkomen op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari aan onder meer Motorsport.com weten.

"Daarom haatten we elkaar ook op een gegeven moment", zo vervolgt de Monegask met een lach. "Het liep niet altijd even goed af." Eén van de bekendste voorbeelden daarvan stamt uit 2012, tijdens een WSK Euro Series-race om precies te zijn. De video-interviews na een aanvaring tussen beide kemphanen zijn, zoals dat tegenwoordig heet, viral gegaan. Een veertienjarige Verstappen noemt de actie van zijn opponent in die video 'unfair', Leclerc beweert met een stalen gezicht dat er niets is gebeurd. "Het waren al met al toch mooie tijden", concludeert de huidige WK-leider tien jaar later.

Gevraagd hoe de eigenschappen van beide coureurs in de moderne Formule 1 van elkaar verschillen, reageert Leclerc: "Het is in ieder geval close tussen ons. Heel close, maar zo is het altijd al geweest. We hebben in ieder geval twee hele verschillende rijstijlen. Soms wint de één, soms wint de ander, maar het is wel genieten. Ik vind de strijd in ieder geval mooi."

'Moeten onszelf niet voorbij hollen in Imola'

In Imola zou het tot een nieuwe tweestrijd kunnen komen als Red Bull iets van het gat heeft gedicht. Een nieuw duel zal voor het oog van de wereld worden uitgevochten, al moeten Ferrari en Leclerc zich van die aandacht en randvoorwaarden juist niets aantrekken, legt laatstgenoemde uit. De WK-leider ziet in het enthousiasme waar alle tifosi voor zorgen zelfs één van de grootste valkuilen.

"We lijken een auto te hebben die overal sterk is, in de eerste drie raceweekenden is het allemaal onze kant op gevallen. Dit wordt natuurlijk een thuisrace voor Ferrari en in het verleden hebben ze hier waanzinnig veel steun gekregen. Ik weet dat het dit jaar weer speciaal gaat worden, maar juist daardoor is het belangrijk om onszelf niet voorbij te hollen. Het is heel makkelijk om te gek te doen door al het enthousiasme, maar doordat het nu goed gaat, moeten we de focus op onze taak houden en vooral geen gekke dingen doen."