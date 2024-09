Leclerc: Goed teruggekomen na slechte F1-kwalificatie Singapore

Net als Oscar Piastri reed Charles Leclerc een lange eerste stint. Hierdoor had hij aan het einde van de race een bandenvoordeel, zodat hij in de slotfase Lewis Hamilton nog kon passeren voor de vijfde plek.

Doordat hij als negende aan de wedstrijd moest beginnen, ging er aan het begin echter wel veel tijd verloren. “De eerste vijfentwintig ronden waren een nachtmerrie, doordat ik vast zat achter Fernando en Nico”, laat de Monegask aan onder andere Motorsport.com weten. “Ik hoopte gewoon dat zij vroeg naar de pits zouden gaan, alleen gebeurde dat niet. Ik moest dus wachten. Maar nadat zij eenmaal naar de pits waren gegaan, hebben we gemaximaliseerd qua punten.”

“We hebben vandaag gewoon de prijs betaald voor wat er gisteren in de kwalificatie is gebeurd”, stelt hij, om daarna toch wat meer de hand in eigen boezem te steken dan hij een dag eerder had gedaan, met betrekking tot het teleurstellende kwalificatieresultaat. “Ik wil nog even terugkomen op de dingen die ik gisteren heb gezegd. Ik zei dat de banden niet in het juiste window zaten, en dat was ook zo, maar als ik er nu op terugkijk, dan komt het natuurlijk vaak genoeg voor dat de banden niet helemaal in het juiste window zitten, maar dan moet je als coureur nog steeds de klus zien te klaren. En onderaan de streep heb ik gisteren de klus niet geklaard. Dus de schuld lag meer bij mezelf dat ik geen goede ronde reed in de kwalificatie. En daar betaalde ik vandaag de prijs dus voor.”

Ferrari leek op vrijdag nog voor de prijzen mee te kunnen doen op het Marina Bay Street Circuit. Of Singapore een gemiste kans was? “Ja, ik zou zeggen van wel. Maar kijkend naar de snelheid van McLaren en Max, dan vraag ik me af hoeveel punten we nou echt zijn misgelopen vandaag.”

Teamgenoot Carlos Sainz finishte als zevende, nadat hij door een crash in Q3 als tiende aan het vertrek stond. “We verloren een paar plekken bij de start, maar ik had daarna een paar goede inhaalacties en een prima snelheid op de momenten dat we die nodig hadden”, vertelt de Spanjaard naderhand. “We zijn vervolgens voor een gedurfde strategie gegaan. We gingen vroeg naar de pits om onszelf uit het gevecht in het middenveld te halen en daarna zijn we op de harde band naar de finish gereden. En dat werkte voor ons.”

Video: De samenvatting van de Grand Prix van Singapore