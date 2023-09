Ferrari hoopte in Monza de tienduizenden aanwezige tifosi te trakteren op een langverwachte zege, maar zover zou het - ondanks de pole-position voor Carlos Sainz en de derde startplek voor Charles Leclerc - niet komen. Opnieuw was het Max Verstappen die aan de leiding ging en deze niet meer uit handen zou geven. Ook Red Bull-teamgenoot Sergio Perez verstierde het feest voor Ferrari, dat enkel nog aanspraak maakte op de laagste podiumtrede in Italië. Ronde na ronde maakten Sainz en Leclerc het elkaar zeker niet gemakkelijk. Beide coureurs vergden veel van hun banden, wat resulteerde in de ene na de andere verremming. Leclerc kon daar niet van profiteren en zag toe hoe Sainz wel naar het podium mocht terwijl hij er zelf net - op 0.184 seconde - naast greep.

Hoewel hij dus niet op het podium eindigde, genoot Leclerc van het duel. Het deed hem herinneren aan zijn karttijd en stelt dat het 'altijd zo zou moeten zijn'. "Ik genoot er persoonlijk echt van", zegt de Monegask tegen Sky Sports. "Dit is naar mijn mening hoe racen altijd zou moeten zijn. Het doet me denken aan mijn kartdagen, toen we allemaal op de limiet zaten en elkaar konden volgen. Met DRS konden we zelfs dicht achter elkaar blijven. Met Carlos was het echt op de limiet."

Leclerc geeft toe dat zowel hij als Sainz misschien 'iets te veel bewoog', maar hij benadrukt dat er geen wrok was - ook al vermoedt de vijfvoudig Grand Prix-winnaar dat teambaas Frederic Vasseur er niet altijd even op gerust was. "Het was heel vaak kantje boord", erkent Leclerc. "Er waren veel momenten dat het heel tricky was. We bewogen allebei een beetje te veel onder het remmen, maar uiteindelijk klaag ik er niet over. Dit is waarom ik van racen hou, de adrenaline die je voelt wanneer je tegen elkaar racet. Dit was echt heel leuk. Het was van Carlos' kant op de limiet wat betreft verdedigen, maar het was van mijn kant ook op de limiet wat aanvallen betreft. Het betekent voor ons allebei zo veel om hier in Monza op het podium te staan, dus we hebben alles gegeven. Ik heb altijd gezegd dat dit is waarom ik van racen hou. Ik vond het geweldig vandaag."

Al voordat hij met Vasseur had gesproken wist Leclerc al dat ze 'met Fred zouden praten'. "Ik weet zeker dat hij aan wat rust toe is omdat zijn hartslag hoog is geweest in deze laatste paar ronden!", grapt de Ferrari-coureur.

Vasseur grapt op zijn beurt dat hij niet naar de herhalingen wilde kijken. Hij heeft na de race aangegeven dat er inderdaad een gesprek gaat plaatsvinden, al is hij ook trots op het besluit van het team om de twee vrij te laten racen. "Het was een beetje een vreemd gevoel, maar ik ben heel erg fan van [het principe] 'laat ze racen'. Het was een geweldig gevoel. Ik heb ze verteld dat ze geen risico moesten nemen. Dat is altijd relatief, maar ik waardeerde die laatste ronden echt en ik hoop dat de fans dat ook deden. Zoals je je kunt voorstellen, zullen we het na de race bespreken. Waarschijnlijk niet vanavond, maar morgen als ze in de fabriek zijn. Maar voor nu vertelde ik ze dat ze geen risico moesten nemen."

Video: Het duel tussen Leclerc en Sainz in de slotfase van de Grand Prix van Italië