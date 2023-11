Na een spectaculaire F1-race in Las Vegas staat Ferrari-coureur Charles Leclerc altijd nog zonder een zege in het 2023-seizoen. De Monegask mocht van pole vertrekken, maar kon die opnieuw niet verzilveren. Toch is de Ferrari-man wel blij met zijn tweede plaats, zeker gezien het verloop van de race. "Ik moet zeggen, wat een race was dit. In alle eerlijkheid, ik heb hier heel erg van genoten!", vertelt een blije coureur na afloop van de race in de gokstad. Toch voelt Leclerc toch wat teleurstelling dat hij de overwinning toch weer aan Max Verstappen moet laten. "Natuurlijk ben ik daar teleurgesteld over, maar dit was het beste wat we konden doen."

Al bij de start knetterde het tussen Verstappen en Leclerc, waarbij de eerstgenoemde coureur afgestraft werd met een penalty van vijf seconden. Leclerc kijkt naar dat incident terug, maar ziet met name dat de Ferrari daarna gewoon aan kon haken bij de Red Bull. "Het was een tricky start, want Max verloor aan de binnenkant wat grip en dat duwde me naar buiten", aldus de winnaar van vijf Formule 1-races. "Maar daarna hadden we de pace, ik kon hem weer inhalen en we waren overall gewoon heel sterk. Dus dit was een hele goede race." Voor de Ferrari-man ging door alle safety cars ook de strategie niet zijn kant op, waardoor ook nog even P2 aan hem voorbij leek te gaan. "We hadden pech met de safety cars. We gingen geen stop maken omdat we niet wisten wat de anderen gingen doen. We kozen om de baanpositie en dus die eerste positie te behouden. Dat was richting het einde van de race moeiilijk met oudere banden, maar tweede met veel gevechten was iets waar ik van genoot."

De eerste GP in Las Vegas werd dus een heus spektakelstuk. Vooraf waren de kritieken niet mals, maar Leclerc denkt dat de mond van de criticasters voorlopig even gesnoerd is. "Ik heb hier echt van genoten. Dit hadden we nodig", vertelt de Monegaskische rijder. "Het weekend begon niet zoals we hadden gehoopt [met alle gebeurtenissen in VT1], maar ik ben blij dat het zo afgelopen is. Dit is zo'n geweldige sport en vandaag was er geen betere race als de eerste in Vegas. De energie is fantastisch hier en ik ben heel erg blij. Ik heb in ieder geval van genoten vandaag."