De Grand Prix van de Verenigde Staten heeft heel wat losgemaakt in de Formule 1-paddock. Met name het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris is veelbesproken: is de straf van de Brit terecht of niet? Op de donderdag van de GP van Mexico waren de meningen nog altijd verdeeld. Ook Ferrari-coureur en winnaar in Austin Charles Leclerc werd gevraagd naar het rijgedrag van Verstappen. Op de vraag hoe hij de duels met de Nederlander ervaart, antwoordt Leclerc: “Max heeft altijd op de limiet van de reglementen gezeten, daarom is het ook zo leuk om tegen hem te racen. En daarom hou ik van de duels met hem. Je weet dat hij je nooit ruimte zal laten, en altijd op de limiet van de reglementen zal zitten. Soms gaat hij iets over die grens maar ja, dat is wat de Formule 1 spannend maakt. Dit soort gevechten maken het enerverend.”

De Monegask stelt wel dat er met de FIA gesproken moet worden over de uitgedeelde straffen in Austin. Volgens hem zijn er enkele te zware beslissingen genomen. “Ik heb in Austin wat dingen gezien die we misschien met de FIA moeten bespreken, want een aantal straffen was iets te zwaar”, aldus de nummer drie uit de WK-stand. “We moeten ervoor zorgen dat we allemaal op dezelfde lijn zitten wat we wel of niet kunnen doen. De inhaalactie van Oscar op zaterdag verdiende wat mij betreft echt geen straf. Het is een continu proces dat we altijd proberen te optimaliseren met de FIA. Deze discussie zullen we zeker voeren in de rijdersbriefing.”

