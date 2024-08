Leclerc gelooft niet in tweede F1-overwinning op Monza

Voor veel F1-experts wordt Ferrari genoemd als de outsider om de thuisrace op het Autodromo Nazionale Monza te winnen. De lange rechte stukken, langzame bochten en hoge baantemperaturen komend weekend zouden het beste uit de SF-24 moeten halen, ondanks dat het team na een sterke start van het seizoen iets is weggezakt. Charles Leclerc, die de laatste twee Grands Prix (België en Nederland) op het podium belandde, waakt echter voor al te veel enthousiasme.

"Die laatste twee races hebben onze verwachtingen niet veranderd", zei de winnaar van de Italiaanse GP van 2019 donderdag op de persconferentie. "We zitten in een moeilijke fase als team, we hebben moeite met het tempo. Ik denk dat we in Zandvoort veel hebben geleerd, maar ik denk dat we nog niet helemaal mee kunnen doen voor de overwinning."

"Ik denk dat we hier in een betere positie zitten dan op een circuit met meer downforce", geeft Leclerc toe. "Dus het zou iets beter moeten zijn. Hoeveel beter valt nog te bezien. We hebben ook een aantal upgrades voor de auto, die de goede kant op moeten gaan. Dus als we alles samenvoegen, komen we hopelijk dichterbij dan in de laatste races."

Bandenslijtage

Monza heeft drie karaktertrekken die de Ferrari zouden moeten liggen. Ten eerste de krappe chicanes in het eerste deel van het circuit en ten tweede wordt de Ferrari beschouwd als de beste motor in het veld, wat zou moeten helpen op de lange rechte stukken. Bovendien worden er dit weekend baantemperaturen van boven de 50 graden Celsius verwacht, wat de bandenslijtage zou kunnen verhogen en op dat vlak doet Ferrari het dit jaar uitstekend.

Het feit dat Ferrari niet helemaal zeker is van een winstkans zou wel eens te maken kunnen hebben met de bochten in de tweede en derde sector die de SF-24 niet zouden moeten liggen. Daarom is Leclerc's teamgenoot Carlos Sainz ook wat voorzichtig. "Mijn realistische bril vertelt me dat we niet het snelste team of de snelste auto zijn geweest sinds Monaco", zegt de Spanjaard. "Optimistisch gezien klopt het dat we sterk zijn in racetrim en vorig jaar waren we hier ook sterk. Daarom ben ik optimistisch, maar tegelijkertijd realistisch."

Wat Leclerc hoopt van de nieuwe updates

Zoals Leclerc al aankondigde, zal Ferrari ook een relatief uitgebreid updatepakket introduceren in Italië. Naast de gebruikelijke vleugels voor Monza zijn er waarschijnlijk ook andere onderdelen die de problemen van Ferrari in de middelmatige en snelle bochten moeten oplossen. Toen Leclerc werd gevraagd naar de updates, zei hij: "Deze upgrades zouden ons moeten helpen. We zullen zien, want ik denk niet dat Monza het beste circuit is om deze upgrades te beoordelen. Waarschijnlijk zullen Baku of Singapore een betere test voor ons zijn, maar het zou zeker de goede kant op moeten gaan."