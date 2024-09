Leclerc geëmotioneerd na 'verrassende' F1-zege in Monza

Aan het begin van de Formule 1 Grand Prix van Italië stond Charles Leclerc niet bij veel mensen bovenaan het favorietenlijstje. Toch is het de Monegask gelukt, mede dankzij een perfect uitgevoerde strategie. De Ferrari-coureur zette zo Monza in vuur en vlam, want het is voor het eerst sinds 2019 - toen was Leclerc het ook - dat een rijder namens het Italiaanse team de race in Monza won. Na afloop liet hij zijn emoties de vrije loop gaan.

"Dit was een hele grote verrassing. Ik denk dat McLaren op papier sneller was, maar we konden ze goed onder druk zetten. Het is ons daardoor gelukt om ze op strategisch gebied een fout te laten maken. Dat hebben we als team heel goed gedaan. Alles was perfect, ondanks dat we denk ik niet de snelste auto hadden", vertelt Leclerc na afloop van de race bij Sky F1. "Ik dacht dat 2019 speciaal was, maar vandaag is net zo speciaal."

Ferrari nam de gok om een eenstopper uit te voeren en die betaalde maximaal uit. Carlos Sainz zag in de slotfase de McLarens nog passeren en zakte naar P4, maar Leclerc voorsprong was groot genoeg om P1 vast te houden. Volgens de winnaar was Ferrari de hele race al van plan om een eenstopper te doen. "Dat genoot vanaf moment één al onze voorkeur. Ik denk dat iedereen wel twijfelde toen ze de graining op de harde banden zagen bij Red Bull. Toen dachten velen dat de kern van de band het misschien niet vol zou houden. Toen ik ermee reed, had ik een goed gevoel. Ik kon Norris na de stop onder druk zetten en toen hij voor me wegging voor een stop, kreeg ik de grip terug. Nadat Oscar [Piastri] ook een pitstop had gemaakt, wist ik dat het alleen maar beter zou worden. Ik kon de auto roteren zoals ik wilde. Op dat moment had ik het idee dat ik de race kon winnen."

Voor Leclerc was het een heel drukke week geweest, die hij op een perfecte manier wist af te sluiten. "Ik ben zo blij, want dit is voor een Ferrari-coureur een hele speciale week. Het is ook wel vermoeiend", legt hij uit. "Van maandag tot en met zondag is er zoveel aandacht voor ons en om ons heen. Dat zorgt ervoor dat het hele team onder druk staat."