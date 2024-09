Leclerc geeft zichzelf de schuld van mislopen F1-zege in Baku

Het zag er lange tijd goed uit voor Charles Leclerc in de Formule 1-race in Baku. De Ferrari-coureur begon vanaf pole en liet zijn voorsprong op nummer twee Oscar Piastri snel groeien, maar aan de finish was het omgedraaid. Piastri haalde hem namelijk na een overtuigende inhaalactie binnendoor in, waardoor Leclerc naar P2 werd verwezen. Uiteindelijk zorgde het uitstekende verdedigen van Piastri en de te versleten banden van Leclerc ervoor dat eerstgenoemde de overwinning op zijn naam kon schrijven.

Na afloop van de race geeft Leclerc zichzelf de schuld van het mislopen van de zege. "Om eerlijk te zijn verloren we de race toen ik niet hard genoeg verdedigde, want dat was aan het einde van het rechte stuk wel nodig geweest", aldus een zelfkritische Monegask. "Maar dit is eenmaal hoe het is. Soms maak je fouten en daar leer je van."

Na het inhalen van Piastri had Leclerc nog wel even gedacht aan een zege, maar het mocht niet zo zijn. "Toen Oscar me inhaalde, dacht ik: 'Oké, nu is het een kwestie van rustig aan doen en proberen de banden [in leven] te houden en hem later nog in te halen'", legt de Ferrari-rijder uit. "Maar dat was lastiger [dan ik dacht] en op het rechte stuk lukte het me niet om dichtbij genoeg te komen. Ik denk dat McLaren met iets minder downforce reed, want ze waren op de rechte stukken heel snel. In de bochten waren wij iets sneller."

Banden sleten te snel

Opvallend is dat Ferrari in Monza juist heel goed met de banden omging en in Baku dat niet lukte. McLaren had de slijtage veel beter onder controle en dat zorgde ervoor dat Piastri in de laatste ronden weg kon lopen bij Leclerc. Dat verbaasde Leclerc wel. "We waren erg competitief en de auto voelde goed. Jammer genoeg hadden we in VT1 en VT2 geen ronden met veel benzine aan boord gereden en kozen we voor een set-up waarmee het lastiger was om de harde banden heel te houden", erkent de rijder. "Ik had echt moeite om de achterbanden [in leven] te houden. Richting het einde van de race dacht ik zelfs dat ik de muur zou raken, zo dichtbij zat ik."