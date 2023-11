Charles Leclerc was bezig met het op temperatuur krijgen van zijn banden in de opwarmronde toen in bocht 7 plots de achterkant niet thuis gaf en hij passagier was op weg naar de baanafzetting. Vervolgens was voor hem snel duidelijk dat hij een start vanaf die tweede plaats - en de geplande inhaalactie in bocht 1 - uit zijn hoofd kon zetten. "Nee, ik ben de hydrauliek kwijt!", schreeuwt hij het over de boordradio uit na de onfortuinlijke crash. "Waarom heb ik zo verdomde veel pech?", vraagt hij zich twee keer hardop af. "Ik ben alle hydrauliek in de auto kwijt."

Video: De crash van Leclerc in de opwarmronde

Leclerc probeerde vervolgens zijn auto weer aan de praat te krijgen en dat lukte, maar het duurde niet lang voordat alles weer was uitgeschakeld. "We weten wat er is gebeurd", zegt Leclerc tegen Viaplay. "Ik kan niet in detail treden over wat er is gebeurd, maar ik verloor de stuurbekrachtiging, dus alles voelde stijf aan. En de achterwielen blokkeerden op zichzelf, dat is een veiligheidskwestie. Dat zorgde ervoor dat ik spinde en dat was het." De Monegask baalt duidelijk van de gemiste kans op wat een podium had kunnen zijn. "Ik denk het wel", antwoordt hij op de vraag of het podium mogelijk was geweest. "Maar dat maakt nu niet meer uit."

In Mexico had teamgenoot Carlos Sainz ook al een probleem met de hydrauliek, al was dat tijdens de eerste vrije training. Leclerc vermoedt echter dat dit probleem 'compleet anders' was. "Ik was tevreden met de auto, we passen van weekend op weekend de instellingen tussen de auto's aan", vertelt hij in gesprek met Sky Sports. "Hij was niet blij met wat ze aan zijn kant van de garage hadden gedaan, maar aan mijn kant zat alles goed."

Leclerc verlaat het Autodromo Jose Carlos Pace met slechts vier punten dankzij de vijfde plaats in de sprintrace. Dat is een pijnlijke tegenvaller voor Ferrari in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs met Mercedes. Het team van Lewis Hamilton en George Russell verdedigt een voorsprong van 24 punten ten opzichte van Leclerc en Sainz. De Scuderia had hier dus een goede slag kunnen slaan met Leclerc vanaf de tweede plaats, maar zo zou het niet zijn.