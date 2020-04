Leclerc leerde in eerste jaar bij Ferrari geduldig te zijn

Voorafgaand aan 2019 nam Ferrari afscheid van Kimi Raikkonen en benoemde het team Charles Leclerc tot de nieuwe teamgenoot van Sebastian Vettel. De Monegask wist zich goed staande te houden in de onderlinge strijd: hij stond vaker op pole-position dan de viervoudig wereldkampioen, pakte meer overwinningen en eindigde ook in het kampioenschap boven de Duitser. Toch had Leclerc in zijn tweede seizoen in de Formule 1 nog wel wat te leren. Een van de belangrijkste punten waarop hij zich afgelopen jaar verbeterde was in het tonen van geduld.

"Geduld is heel belangrijk en het is een aspect waaraan ik in het verleden hard aan gewerkt heb", vertelde Leclerc in een video van Ferrari waarin hij vragen van fans beantwoordde. "Sinds ik bij Ferrari ben, begrijp ik wat nodig is. Je kan niet alles hebben zoals jij dat wil en soms heb je geduld nodig om van de besten te leren en te groeien, zoals ik deed met het observeren van Sebastian [Vettel] en het luisteren naar het team. Soms hebben dingen tijd nodig om tot rust te komen en soms is het nodig om te wachten. Voorheen was ik dan te ongeduldig.”

Ook in de komende periode moet Leclerc, net als zijn collega-coureurs, geduldig zijn. Door de wereldwijde coronacrisis ligt de Formule 1 momenteel stil en het is onduidelijk wanneer het seizoen 2020 daadwerkelijk van start kan gaan. Intussen probeert Leclerc in Monaco fit te blijven voor het moment dat het seizoen wél aanvangt. “Ik heb hier thuis allerlei tools, een fiets, gewichten en alles wat ik nodig heb om fit te blijven. We hebben ook toestemming om iedere dag anderhalf uur buiten te trainen. Dat is wat ik doe, maar ik blijf wel zo dicht mogelijk bij huis. Op dit moment passen we ons aan voor de situatie die absoluut niet optimaal is, maar ik kan in ieder geval dingen blijven doen. Wat betreft de voorbereidingen heb ik uiteindelijk alles wat ik nodig heb.”

Met medewerking van Roberto Chinchero