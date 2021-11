Leclerc gaat aanpak wijzigen als Verstappen onbestraft blijft

Max Verstappen hield tijdens de Grand Prix van Sao Paulo de Mercedes van Lewis Hamilton achter zich door de Brit in de vierde bocht naar de buitenkant te dwingen, waarna beide auto’s van de baan schoten. De stewards lieten het incident onbestraft, alvorens Hamilton zich een paar ronden later alsnog langs de WK-leider knokte. Ondanks de overwinning besloot het team van Mercedes toch verhaal te halen bij de stewards, die zich donderdag opnieuw buigen over de bewuste actie van Verstappen. In afwachting van een uitspraak hield het incident de gemoederen flink bezig in Qatar, waar komend alweer de volgende race op het programma staat.

Charles Leclerc werd op het circuit van Losail ook gevraagd naar zijn mening over het incident. Desgevraagd liet de Monegask weten dat hij zijn rijstijl zal aanpassen als Verstappen onbestraft blijft voor het incident: “Je moet je altijd aan iedere situatie aanpassen, aan ieder besluit dat de stewards nemen”, antwoordde de Monegask onder andere tegenover Motorsport.com. De coureur vergelijkt het met zijn incident met Verstappen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2019, waar de Nederlander de Ferrari-coureur op jacht naar de zege ook buiten de baan forceerde, maar onbestraft bleef. “Toen ik hoorde dat het in Oostenrijk geen straf was voor Max, heb ik vanaf de eerstvolgende race in Silverstone ook mijn rijstijl aangepast. Het is denk ik hetzelfde voor iedere coureur, we zullen altijd op het randje van het toelaatbare proberen te racen. Dat zal ik dan ook doen, als dit soort dingen zijn toegestaan.”

Op de vraag of Verstappen bestraft zou moeten worden voor zijn actie op Hamilton hield Leclerc zich op de vlakte: “Oostenrijk was een iets andere situatie, daarna mochten we iets harder met elkaar het duel aangaan. Dat was goed voor de Formule 1 vond ik, het was goed voor de show. Deze situatie was iets anders. Ik laat het aan de stewards en zal wel zien wat zij er van vinden.”

“Het laat me eerlijk gezegd koud wat ze beslissen. Maar als iets is toegestaan, wil ik het als coureur ook helder hebben. Dat is het enige wat telt voor mij. Als dit geoorloofd is, zal het heel moeilijk worden om iemand nog buitenom in te halen. Maar wat het besluit ook is, ik zal mijn rijstijl aanpassen. Ik vind beide uitkomsten dus prima.”

Grindbak had situatie voorkomen

Leclerc is het verder eens met de stelling van zijn teamgenoot Carlos Sainz: met een grindbak aan de buitenkant van bocht 4 was de hele soap een stuk korter geweest. “Met een grindbak was de hele situatie veel duidelijker geweest. Het zou in dit soort gevallen een betere optie zijn. Over het protest zelf kan ik alleen maar zeggen dat ik het ergens wel begrijp, omdat Mercedes tot het bittere eind voor ieder punt in het kampioenschap zal vechten. Beide partijen zullen dus tot het uiterste gaan om op iedere mogelijke wijze punten te vergaren. Maar als er grind had gelegen hadden we dit soort problemen niet gehad en zou het er een stuk beter op zijn geworden.”

Juan Pablo Montoya: "Max probeerde niet eens om die bocht te halen"