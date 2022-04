In Australië greep Charles Leclerc afgelopen weekend zijn tweede zege van het huidige F1-seizoen, dit terwijl Max Verstappen juist zijn tweede uitvalbeurt van het jaar incasseerde. De Monegask heeft nu 34 punten voorsprong op de nummer 2 George Russell, terwijl de regerend wereldkampioen met 25 punten op plaats zes staat. Bij de constructeurs gaat Ferrari ook aan de leiding met 39 punten meer dan Mercedes, terwijl Red Bull Racing daar weer 10 punten achterstaat. Hoewel het seizoen nog maar net onderweg is en er nog twintig Grands Prix op het programma staan, hebben de goede prestaties van Ferrari de tifosi en de Italiaanse media enthousiast gemaakt.

De volgende race vindt plaats op het circuit van Imola en dus op Italiaans grondgebied. Leclerc is wel van mening dat de equipe uit Maranello niet te veel mag opgaan in de hype en dat het geen gekke dingen moet doen in een poging om de eerste constructeurstitel sinds 2008 in de wacht te slepen. De WK-leider kan zich de opwinding in Italië wel goed voorstellen. "Ik wil er nog niet veel aan denken. Het seizoen is nog jong", zegt de Ferrari-coureur. "Het is natuurlijk fijn om aan de leiding te gaan. De voorsprong is goed, maar ik wil me nog niet richten op het kampioenschap. Het weekend in Italië wordt ongelofelijk. We moeten dat weekend benaderen zoals we de afgelopen drie keer ook hebben gedaan. Het is belangrijk om onszelf geen extra druk op te leggen en niet te veel dingen te proberen. Sinds de start van het seizoen doen we al goed ons werk en dat moeten we blijven doen."

Leclerc won in 2019 de Grand Prix van Italië op Monza, maar werd toen voortdurend opgejaagd door Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De Monegask heeft dus ervaring met de druk om op die manier te strijden voor het oog van de tifosi. "Italië is voor ons altijd bizar", gaat hij verder tegen Sky Sports. "Ik kan niet wachten om weer heen te gaan. De tribunes zullen wel een stuk roder zijn. Voor ons is het in ieder geval zaak ons te concentreren op onze taak."