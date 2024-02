Leclerc: “Stap naar voren gezet op gebied van bandenmanagement”

Charles Leclerc kwam tijdens de middagsessie van de laatste testdag in actie met de Ferrari SF-24. De Monegask voltooide 74 ronden en kwam op de C4-band tot een 1.30.322, waarmee hij bovenaan eindigde in de tijdenlijst. Hoewel Leclerc het idee heeft dat Red Bull nog altijd een aardige voorsprong geniet, denkt hij dat zijn team dit jaar wel een veel beter racetempo kan laten zien.

“Het is nog steeds moeilijk om in te schatten waar we precies staan, maar we hebben zonder grote problemen ons programma kunnen afwerken”, vertelt Leclerc aan het in Bahrein aanwezige Formule 1-journaille. “Positief is ook dat er geen verrassingen waren, in de zin van dat de auto het op de baan doet zoals we verwacht hadden. Dat zal ons helpen om de wagen in de simulator verder te ontwikkelen. Maar de vraag hoe competitief we zijn, is op dit moment nog erg lastig te beantwoorden. Mijn eerste gevoel zegt me dat Red Bull nog steeds vrij ver voor ligt.”

“We hebben echter een sterkere basis dan vorig jaar”, constateert hij. “Vorig jaar was de slechtste test die ik ooit heb meegemaakt in mijn carrière en we hadden daarna moeite om te bepalen welke we richting we op moesten met de ontwikkeling van de auto, omdat de wagen heel inconsistent was. Het was erg lastig om vast te stellen wat de voornaamste zwakke plekken waren. Maar dat is dit jaar een heel ander verhaal. We weten precies wat de zwakke punten zijn van deze auto en waar we ons moeten verbeteren. Dat stemt ons hoopvol voor de ontwikkeling van de wagen.”

Verbeterde race pace

Een zwakke plek van de Ferrari van vorig jaar was hoe wisselvallig de wagen zich gedroeg in de wind. Volgens Leclerc is dit een stuk beter geworden met de SF-24. “Vanaf de eerste ronde in de simulator had ik al het gevoel dat deze auto makkelijker om mee te rijden is, als er een beetje wind staat, en het gevoel was hetzelfde toen ik hier mijn eerste ronden reed op de baan”, laat Leclerc weten na een vraag van Motorsport.com. “We waren gelijk consistent, wat ons zal helpen in de race. Maar dat een auto makkelijker is om mee te rijden, wil nog niet zeggen dat hij ook competitief is. Vorig jaar hadden we grote moeite om constant te zijn, omdat de auto ‘all over the place’ was, zodra het begon te waaien. Maar dat dat nu anders is, zegt niets over waar we nu staan ten opzichte van Red Bull. We zullen volgende week vrijdag zien hoe competitief we zijn.”

Vorig seizoen kwam Ferrari in de kwalificaties geregeld sterk voor de dag, maar in de races kwam het Italiaanse team doorgaans niet in de buurt te komen van het tempo dat Red Bull wist te rijden. Tijdens de testdagen in Bahrein leek de race pace van de Scuderia echter een stuk beter te zijn. Leclerc bevestigt dat de SF-24 veel vriendelijker is voor de banden. “Ik heb er vertrouwen in dat we een stap naar voren hebben gezet als het gaat om het managen van de banden. Wanneer de auto meer van de banden gebruikt, komen de zwakke plekken van de wagen ook gelijk meer naar voren. Maar met deze wagen zou het een stuk beter moeten gaan.”