Dinsdag onthulde Ferrari als achtste team de bolide voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Op Fiorano, het eigen testcircuit van de Italiaanse sportwagenfabrikant, werd het aanwezige publiek bovendien getrakteerd op de eerste meters van de gloednieuwe SF-23. Charles Leclerc en Carlos Sainz legden samen vijf ronden af, waarmee het team nipt onder de toegestane vijftien kilometer voor een demo-event bleef. Lang hebben de Ferrari-coureurs niet hoeven wachten op een uitgebreidere kennismaking met hun nieuwe strijdwapen, want woensdag was Fiorano ook het decor voor de eerste filmdag van de Scuderia.

Charles Leclerc kruipt als eerste in de SF-23 op de filmdag. Foto: Davide Cavazza

De regels rond dergelijke filmdagen zijn helder: teams mogen op zo'n dag maximaal 100 kilometer afleggen en zijn verplicht om speciale demo-banden van Pirelli te gebruiken. Die regels gelden dus ook voor Ferrari tijdens de filmdag op Fiorano, waarbij de Scuderia de nodige beelden schiet die voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden. Maar ondanks dat er op afwijkende banden wordt gereden, kan Ferrari de dag ook benutten om alvast een eerste indicatie te krijgen van hoe de SF-23 ervoor staat.

Net als tijdens het demo-event op dinsdag mocht Leclerc woensdag op de filmdag als eerste achter het stuur van de SF-23 kruipen. Nadat tijdens de eerste meters werd gecontroleerd of alle systemen goed functioneren, kan de Monegask vandaag meer nuttige data vergaren voor Ferrari in de aanloop naar de wintertest in Bahrein. Zo kan gecheckt worden of de data uit de simulaties overeenkomen met wat de auto op het circuit presteert. Ook is het een ideale gelegenheid voor de nummer twee van het afgelopen WK om de bolide alvast wat beter te leren kennen. Teamgenoot Sainz krijgt die kans later vandaag ook, want hij neemt in de loop van de dag het stuur over van Leclerc.

Ferrari heeft voor de filmdag ogenschijnlijk weinig veranderd aan de SF-23. Foto: Davide Cavazza

Op het oog lijkt Ferrari niets veranderd te hebben aan de SF-23 ten opzichte van de auto die dinsdag op Fiorano werd gepresenteerd. Zo is onder de inlaat van de sidepods een kleine opening te zien voor de S-duct, waarmee lucht naar de badkuip-vormige bovenkant van de sidepods wordt gestuurd. Daarnaast is aan de onderkant van de sidepods - vlak naast het Shell-logo - een kleine uitstulping te zien. Daarmee wordt ruimte gemaakt voor de side impact protection spars, die de coureurs moeten beschermen bij een zijdelingse impact.

Later op woensdag neemt Carlos Sainz het stuur over van Charles Leclerc. Foto: Davide Cavazza