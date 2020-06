Leclerc neemt de Ferrari SF1000 mee naar zijn werk

Aangezien het circuit op een steenworp afstand van de Ferrari-fabriek in Maranello ligt, besloot Leclerc 'gewoon' in zijn SF1000 naar z'n werk te rijden. De tweevoudig Grand Prix-winnaar verontschuldigde zich bij de buren nog wel voor de geluidsoverlast.

"Normaal ben ik niet zo van het vroege opstaan, maar vanochtend had ik een goede reden. Ik heb misschien een paar mensen wakker gemaakt, maar het was geweldig om in de SF1000 door de straten van Maranello te rijden. Terug in de cockpit voelt als thuiskomen en het leek ons een leuke manier om te laten weten dat we weer terug zijn. Ik kan niet wachten om in Oostenrijk te rijden."

Het optreden van Leclerc bleef beperkt tot wat langzame kilometers door de stad, hij reed geen rondjes op het circuit zelf. Testen is in de Formule 1 aan strenge regels gebonden: zo mogen de teams buiten de officiële testdagen alleen maar met minimaal twee jaar oude wagens rijden, iets dat onder andere Mercedes en Renault de afgelopen dagen hebben gedaan. Daarnaast heeft elk teams twee filmdagen, bedoeld om – bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden – beeldmateriaal te kunnen schieten. Ferrari had deze dagen al opgesoupeerd, maar mocht onder een ander FIA-reglement nog een zogeheten 'demonstratie evenement' uitvoeren. Daarbij mag niet op een circuit worden gereden en maximaal slechts 15 kilometer worden afgelegd.

Leclerc en Sebastian Vettel krijgen al tijdens die eerste Grand Prix op 5 juli in Oostenrijk een nieuwe motor achter in hun bolides. De nieuwe Ferrari-krachtbron zou niet alleen betrouwbaarder zijn, maar ook nog eens 15 pk meer vermogen bieden.

Aanleiding om er al voor de start van het seizoen een nieuwe motor in te gooien is de tegenvallende wintertest. De Scuderia liep in februari in Barcelona hopeloos achter de feiten aan, niet alleen door een gebrek aan vermogen, maar ook door de betrouwbaarheid van de krachtbron. Op de derde dag van de test kreeg Vettel te maken met motorische problemen waardoor er ruim anderhalf uur lang niet gereden kon worden. De update zou die problemen moeten verhelpen.

Leclerc op weg naar Fiorano