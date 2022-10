Met nog vijf races voor de boeg maakt Charles Leclerc nog altijd kans op de Formule 1-wereldtitel van 2022, maar realistisch gezien gaat het kampioenschap de kant van Max Verstappen op vallen. Komend weekend krijgt de Red Bull-coureur zijn tweede kans om de titel in de wacht te slepen, hij moet dan acht punten meer scoren dan Leclerc. De Monegask lijkt de bakens inmiddels al verzet te hebben, want hij ziet de laatste races van het seizoen als de perfecte gelegenheid om progressie te boeken op de vlakken waar Ferrari dit jaar ietwat tekort schoot. Zo hoopt hij dat er in de laatste vijf races gewerkt wordt aan het verbeteren van de strategie, iets waarin de Scuderia dit jaar nogal wat foutjes maakte.

Natuurlijk was er bij Leclerc sprake van teleurstelling na het mislopen van de zege in Singapore, maar wel was hij blij dat Ferrari hem op het juiste moment naar de pits haalde om naar slicks te wisselen. "Ik wil dat we deze laatste races gebruiken om vooral beter te worden in de uitvoering van de race. Ik vind dat we dit weekend een stap voorwaarts hebben gezet", vertelde Leclerc. "We moeten nog stappen zetten, maar het gaat de goede kant op. Daar ben ik blij mee, maar natuurlijk ben ik gefrustreerd door de tweede plaats."

Strategie gebruikt om Perez onder druk te zetten

Ook bij teambaas Mattia Binotto overheerste na de GP van Singapore tevredenheid over de gemaakte strategische keuzes. Zo is hij blij dat koploper Sergio Perez onder druk werd gezet door Leclerc al in een vroeg stadium te laten wisselen naar slicks. "Ik vind dat we de juiste keuzes hebben gemaakt. We waren een van de eersten die wisselden naar slicks op het moment dat de baan nog niet perfect droog was. Daarmee dwongen we Perez tot een pitstop en door dat te doen, probeerden we ons lot in de race te veranderen."

Hoewel er opnieuw niet gewonnen werd, eindigde Ferrari in Singapore voor het eerst sinds de GP van Miami met twee auto's op het podium. Achter Leclerc werd teamgenoot Carlos Sainz derde. Hij herkent zich wel in de woorden van zijn stalgenoot. "Het is goed om te zien dat de race aan beide kanten goed werd uitgevoerd. Ik ben overtuigd dat er nog dingen zijn die we moeten blijven verbeteren, maar het team zet grote stappen vooruit. We leren van iedere situatie", aldus Sainz. "En zoals Charles zei, zijn deze laatste vijf races geweldige voorbereiding voor ons om het volgend jaar beter te doen aan het front. Het is duidelijk dat de auto en de coureurs goed zijn, we moeten de uitvoering gewoon blijven verbeteren en onze kansen pakken zodra die zich aandienen."

Charles Leclerc blikt terug op de Grand Prix van Singapore: