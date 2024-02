Nadat Red Bull Racing en Max Verstappen woensdag uit de startblokken zijn geschoten in Bahrein, was het donderdag de beurt aan teamgenoot Sergio Pérez om achter het stuur van de RB20 te stappen. De Mexicaan moest gisteren de hele dag toekijken en dat gold eveneens voor Mercedes-coureur Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen, die voor 2025 op weg gaat naar Ferrari, was er donderdagochtend dan ook als de kippen bij aan het einde van de pitstraat. Hamilton en Oscar Piastri waren onder een stralende zon als allereerste coureurs op het asfalt te vinden, al volgden veel van hun collega's spoedig voor een eerste installatierun.

Kortstondig remprobleem houdt Perez even aan de kant

Logan Sargeant bracht in zijn Williams een eerste richttijd op de klokken na deze inleidende beschietingen, al zou die tijd al rap scherper worden gezet door Charles Leclerc. De Ferrari-coureur kwam met twee pogingen tot 1.31.750 op de C3-band, de compound waarmee Verstappen woensdag ook al de snelste tijd van de dag had geklokt. Het is aan het eind van de ingekorte ochtendsessie ook meteen de snelste rondetijd gebleken in de woestijn, bijna zes tienden voor Oscar Piastri in de McLaren en Sargeant die zijn eigen tijd nog verder aanscherpte voor P3.

Verstappens teamgenoot Pérez kende daarentegen enige aanloopproblemen in de RB20. De remschijf rechtsvoor vatte kort vlam in de openingsfase, waarna het verhelpen van het euvel hem ongeveer een half uur binnen in de Red Bull-pitbox heeft gehouden. Nadien kon Pérez zijn weg vervolgen, al heeft hij lange tijd niet echt aangezet. De Mexicaan bezet vooralsnog de vierde stek in de tijdenlijst, net voor Fernando Alonso op P5. De Spanjaard was in het eerste uur overigens nog minder productief dan Pérez. Alonso ging slechts viermaal rond in het openingsuur van de donderdagse test, al hing dat volgens Aston Martin meer samen met allerlei veranderingen aan de auto en met aero-rekken dan met problemen. Alonso zou uiteindelijk tot 31 ronden komen, terwijl de teller voor Pérez is blijven steken op 20 stuks.

Rode vlag door losgekomen rooster, Ferrari vervangt vloer

Het heeft alles te maken met problemen aan het circuit, om precies te zijn aan de buitenkant van bocht 11. Nadat eerst Charles Leclerc en vervolgens Lewis Hamilton over de kerbstones aldaar waren gegaan, raakte achter de kerbstones een drainagerooster los. Het heeft geleid tot reparatiewerkzaamheden, oponthoud en uiteindelijk een vroegtijdig einde van de ochtendsessie. De FIA heeft laten weten dat de ochtendsessie niet meer wordt hervat, terwijl Ferrari heeft doorgegeven dat het de vloer heeft moeten vervangen nadat Leclerc over het rooster ging.

Om de coureurs toch nog enige rijtijd te bieden, is de geplande middagsessie met een uur verlengd. De start ervan is een uur naar voren gehaald, waardoor de rijders nu vanaf 14.00 uur lokale tijd tot 19.00 uur lokale tijd aan de bak mogen. Red Bull Racing heeft laten weten dat Pérez daardoor de rest van de dag in de auto zit en dat de sessie van Verstappen verschuift naar morgen.

Uitslag: Ochtendsessie donderdag Formule 1-wintertest Bahrein