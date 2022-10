Leclerc topt F1-training in Amerika, Verstappen P7 na bandentest Pirelli

Een jaar na het zinderende duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is de Formule 1 terug in Texas voor alweer de tiende krachtmeting op het Circuit of the Americas. Het is de eerste keer dat de nieuwe generatie auto's met het grondeffect de hobbelige omloop mag bedwingen. In de eerste training gebeurde dat door maar liefst vier rookies en Antonio Giovinazzi, die bij Haas een zeer beroerde indruk heeft achtergelaten met zijn vroege crash. Tijdens de afsluitende sessie van de dag was het woord in warme omstandigheden weer aan de gebruikelijke twintig namen.

Tweede training volledig in het teken van 2023-banden

Deze namen mochten een half uur langer aan de bak dan normaal om de 2023-banden van Pirelli te testen. Een eerste test daarmee stond eigenlijk voor de Japanse Grand Prix in Suzuka gepland, maar die sessie viel letterlijk en figuurlijk in het water. In Austin konden de coureurs alsnog kennis maken met de aangepaste producten voor volgend jaar, die Pirelli overigens al grotendeels klaar heeft. Het gaat in deze fase alleen nog maar om het finetunen, waarvoor de feedback van twintig F1-coureurs zeer gewenst is. Nadat de feedback uit Amerika en Mexico is verwerkt door de Italiaanse producent volgt er na de Grand Prix van Abu Dhabi nog een test met de definitieve banden voor 2023.

De banden voor de test in Austin waren niet gemarkeerd, al heeft Pirelli laten weten dat alle teams twee verschillende prototypen hebben gekregen. Voor de test moesten teams nagenoeg alles bij Pirelli neerleggen en dus uit handen geven, hetgeen Formule 1-teams niet graag doen. Zo schreef Pirelli het run plan voor, de temperatuur van de bandenwarmers en zelfs de hoeveelheid brandstof aan boord van de auto's. Coureurs moesten drie vliegende ronden achter elkaar afwerken waarbij er met twintig kilogram brandstof moest worden vertrokken, later werd er meer brandstof toegevoegd voor langere runs met zes vliegende ronden. Veranderingen aan de afstelling waren logischerwijs niet toegestaan tijdens de testrondjes an sich om stabiele data te krijgen.

Leclerc snelste op 2022-banden, Sainz topt bandentest

Coureurs die hun plaats in de eerste vrije training moesten afstaan, kregen de vrijheid om wél op de 2022-banden en met minder brandstof af te trappen. Het mag dan ook geen verrassing heten dat Charles Leclerc, die zijn plaats in de eerste sessie moest laten aan Robert Shwartzman, als snelste uit de startblokken kwam. De Ferrari-coureur opende het bal met een 1.37.614 op softs en versnelde nadien op mediums tot 1.36.810. Hij zag teamgenoot Carlos Sainz op de tijdenlijst als tweede aansluiten, waarmee de Spanjaard in de openingsfase de snelste man was van de Pirelli-bandentest. Sergio Perez en Max Verstappen begonnen respectievelijk met de zesde en zevende tijd, al moet opgemerkt dat Sainz op het 2023-rubber al bijna twee seconden toegaf op zijn teamgenoot.

Dat verschil in rondetijd hoeft overigens niet alles te zeggen over de banden voor volgend jaar. Om te beginnen is het brandstofniveau een belangrijk verschil en daar komt bij dat de afstelling van deze auto's volledig op de banden van dit jaar is gericht. Mario Isola heeft namens Pirelli uitgelegd dat met name de voorbanden voor volgend jaar zijn aangepast om onderstuur te voorkomen. Dat verandert de rij-eigenschappen en vergt dus een andere afstelling, die teams nu niet hebben vanwege het raceweekend dat bezig is. Daarnaast is de temperatuur van de bandenwarmers verlaagd voor de testbanden, waardoor het voor coureurs lastiger is om deze in het juiste window te krijgen. Een één-op-één vergelijking is derhalve niet mogelijk.

Het totaalplaatje verklaart waarom coureurs die tijdens de eerste training niet hebben gereden en dus wel met de normale banden mochten opdraven bovenaan de tijdenlijst te vinden zijn. De vroege rondetijd van Leclerc op mediums zou geen moment meer in het geding komen, waardoor hij Ferrari deze vrijdag bovenaan zet. Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo completeerden achter hem de top-drie. Ook dat is geen toeval, aangezien zij de snelste ronden eveneens op de banden van dit jaar hebben gezet. Op de vierde plek in de tijdenlijst is Sainz de snelste man van de Pirelli-bandentest gebleken, voor Mick Schumacher en Lando Norris. Verstappen heeft een weinig verheffende sessie als zevende afgesloten en kon in de slotfase in gesprek met Brad Pitt, doordat Red Bull aan de bolide van de tweevoudig wereldkampioen moest werken. Lewis Hamilton, Pierre Gasly en Sergio Perez completeerden de top-tien van een sessie die op Pirelli na niet veel mensen wijzer heeft gemaakt.

De derde vrije training begint zaterdag om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag tweede training GP van de Verenigde Staten: