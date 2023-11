Leclerc na F1-race Las Vegas: "Zonder safety cars was de race van ons"

Het wil voor Charles Leclerc dit seizoen niet lukken om de behaalde Formule 1-pole te verzilveren en ook met de zege naar huis te gaan. De Monegask kon lange tijd wel aanhaken bij Max Verstappen en zelfs voor de Nederlander te rijden, maar uiteindelijk bleek de Red Bull-coureur een stuk sneller te zijn dan de Ferrari-man. Tot halverwege de race had Leclerc nog de hoop dat winst erin zat, maar die hoop bleek ijdel te zijn. Volgens hem hebben de onderbrekingen tijdens de race ervoor gezorgd dat het hoogste treetje aan hem voorbij is gegaan. "Zonder de safety car was de race van ons geweest", vertelt de 26-jarige rijder.

Ferrari koos - mede omdat Leclerc een setje mediums minder had dan Verstappen - ervoor om de Monegaskische coureur tijdens de safety car buiten te houden, terwijl Red Bull zowel Verstappen als Sergio Perez wel van een vers setje rubber te voorzien. "Zij gingen naar binnen en ik bleef buiten op vijf ronden oude hards. Dat is normaal geen probleem, maar wanneer de banden afkoelen is het moeilijker om gebruikte banden op te warmen", vertelt de Ferrari-coureur. "Daar hebben we de race verloren." Tot die tijd kon de Monegaskische coureur zoals gezegd het tempo van de Red Bull van Verstappen nog goed bijbenen. Dat onderkent de rijder ook: "We hebben niets laten liggen en tot aan de laatste ronde in de laatste bocht heb ik alles gegeven en we hebben de tweede plaats gescoord."

Ondanks dat de Red Bulls met versere banden snel aan kwamen rijden, neemt Leclerc zijn team niets kwalijk. De Italianen hebben genoeg tactische blunders gemaakt in 2023, maar de keuze om buiten te blijven tijdens de safety car-periodes schaart de winnaar van vijf Grands Prix daar niet onder. "Als wij naar binnen waren gegaan en dat we achter de twee Red Bulls waren beland, dan zou het heel moeilijk zijn om hen in te halen", aldus de Ferrari-man. "Nu zou ik zeggen dat ik wel gestopt zou zijn, maar dat is pas nadat ik weet wat ze hebben gedaan. Dit is heel makkelijk om achteraf te zeggen."

