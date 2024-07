De tweede oefensessie op de Hungaroring was een kwartier onderweg toen Charles Leclerc bij het uitkomen van de vierde bocht de controle over zijn auto verloor op de kerbstones en aan de overzijde van de baan tegen de reclameborden knalde. Het incident was goed voor een rode vlag en betekende voor de Monegask een voortijdig einde aan de eerste dag van het Hongaarse raceweekend. Hoewel de schade aan de SF-24 uiteindelijk meeviel, baalt hij van de baantijd die hij is misgelopen.

“Toen ik de controle over de auto verloor, dacht ik dat de schade veel groter zou zijn dan het uiteindelijk was”, vertelt Leclerc na afloop van de tweede training. “De schade was niet zo groot, maar het zorgde er natuurlijk wel voor dat we niet verder konden met de sessie, wat nooit is wat je wil.” Over het incident zegt hij verder: “Wat er gebeurde is dat de auto ineens uitbrak in het midden van de vierde bocht, waardoor ik wat wijd over de kerb ging en de controle over de auto verloor. Het was mijn fout.”

“Het gaat er nu om dat we morgen sterk terugkomen”, vervolgt Leclerc, die door zijn crash aan het einde van de dag slechts achttiende stond in de tijdenlijst. “De auto voelde tot dat moment redelijk goed. Het gevoel in de wagen is beter aan het worden. We hadden een iets consistentere vrijdag dan de voorbije drie of vier weekenden, wat positief is. Helaas hebben we door mijn fout minder kilometers gereden, maar hopelijk kunnen we dat in de derde vrije training nog een beetje goedmaken.”

Ferrari rijdt in Hongarije met een nieuwe vloer. Op de vraag of het verbeterde gevoel in de auto betekent dat de upgrade werkt, antwoordt Leclerc: “Ik wil niet te hard van stapel lopen, maar het gevoel is goed en dat is altijd een goed teken. Ik denk echter dat we nog vrij ver achter McLaren zitten. McLaren oogt supersterk dit weekend. Het zal zaak zijn om alle puzzelstukjes morgen in elkaar te laten vallen en hopelijk staan we er dan goed bij.”

Verbetering vooral over één ronde

Carlos Sainz reed in de eerste training in Hongarije de snelste tijd, maar moest in de tweede oefensessie Lando Norris en Max Verstappen voor zich dulden en besloot de dag dus op P3. Ook hij spreekt van een betere vrijdag voor Ferrari dan de afgelopen paar raceweekenden. “We moeten nog uitzoeken of dat door de upgrade komt of dat de eigenschappen van de baan hier ook een rol in spelen”, laat de Spanjaard weten. “We lijken in elk geval iets competitiever te zijn. Als je echter wat beter kijkt, dan zie je dat we tijdens de long runs nog niet tot de snelsten behoren. Red Bull en McLaren zijn daarin beduidend sneller. Maar over een enkele ronde lijken we er iets beter bij te zitten.”

