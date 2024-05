Ferrari was niet als favoriet afgereisd naar Imola, op ruim een uur rijden van de eigen fabriek in Maranello. Maar zoals altijd was het vooruitzicht om voor de eigen fans op te treden een prima aansporing voor de Scuderia. Geholpen door een serie updates zagen Charles Leclerc en Carlos Sainz er vrijdag snel uit. De hoop bij de tifosi op een Ferrari-overwinning op het 'eigen' circuit, kreeg zaterdag een knauw toen in de kwalificatie Red Bull en McLaren sneller bleken.

Ferrari-fans in Imola Foto door: Mark Sutton

Dankzij een gridstraf voor Oscar Piastri en een belabberd optreden in de kwalificatie van Sergio Pérez, mochten Leclerc en Sainz zondag alsnog van de tweede startrij vertrekken. Dat was het maximaal haalbare bleek twee uur later. Leclerc finishte de race als derde, terwijl Sainz zelfs Piastri nog voor zich moest dulden en vijfde werd.

Hoewel Leclerc zei blij te zijn met zijn eerste podium in Imola, overheerste de teleurstelling. "Ja, het is in ieder geval een podium", aldus de Monegask."Maar ik ben alleen erg blij als ik win en vandaag lukte dat niet helemaal." Leclerc was de race net als de auto's om hem heen op de medium band gestart, maar zijn auto begon pas echt na de pitstop te leven. "We waren erg snel aan het begin van de stint op de harde band. Ik probeerde toen wat druk uit te oefenen op Lando, maar ze waren ongelooflijk snel."

Charles Leclerc, Ferrari Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ik wil natuurlijk meer, maar dit is het beste wat we vandaag konden doen", sloot Leclerc af. "Ik ben iets tevredener dan gisteren. Toen was ik niet erg blij, maar na het bestuderen van de data ben ik tot de conclusie gekomen dat er in de race niet heel veel verschil zit [tussen ons en Red Bull en McLaren]"

'Andere dingen'

Sainz had "een ver van ideale race" en was dus niet blij. "Thuis wil je je sterkste en niet je zwakste weekend hebben. Om de een of andere reden werkte alles vandaag tegen en we moeten voor Monaco wat veranderingen doorvoeren." Wat die aanpassingen precies waren, wilde Sainz niet zeggen. Hij zorgde voor wat extra gefronste wenkbrauwen met zijn conclusie. "Het heeft niets met de set-up van de auto te maken, maar het heeft te maken met 'andere dingen' waar ik niets over kan zeggen."