Ferrari heeft in de eerste raceweekenden van 2024 gemaximaliseerd. Het team bezet achter Red Bull Racing de tweede stek bij de constructeurs en met de plekken drie en vier staan Charles Leclerc en Carlos Sainz er eveneens prima bij in het rijderskampioenschap. De Monegask heeft vooralsnog vijf punten meer verzameld dan zijn teamgenoot, al moet daar wel bij aangetekend dat Sainz de Grand Prix van Saudi-Arabië heeft moeten missen. In de drie wedstrijden die Sainz en Leclerc dit jaar samen hebben afgewerkt voor Ferrari, is eerstgenoemde iedere keer de rappere van het stel gebleken. Bovendien wist Sainz in Australië aan het langste eind te trekken, waarmee hij - samen met Singapore 2023 - de enige non-Red Bull-overwinningen in de voorbije twee jaar voor de rest heeft weggekaapt.

"Ik denk dat het gewoon heel simpel is en dat je moet zeggen dat Carlos het tot nu toe beter heeft gedaan", is Leclerc bijzonder eerlijk tijdens de persconferentie in China. "In Bahrein was het een beetje lastig te vergelijken, aangezien ik toen problemen had. Als je die problemen even buiten beschouwing laat, dan denk ik dat het wel een sterk weekend was. Maar in de voorbije twee races is Carlos gewoon beter geweest", aldus de man die in Melbourne als tweede en in Suzuka als vierde aan de streep kwam.

"Het is nu aan mij om eraan te werken. Dat gaat vooral om de snelheid in kwalificaties, hetgeen normaal juist een sterk punt van mij is. De laatste tijd heb ik alleen moeite om op het beslissende moment die ideale ronde aan elkaar te knopen. Het gaat om details, bijvoorbeeld of je de banden tijdens een out-lap in het juiste window krijgt of dat zoiets compleet verkeerd gaat. In dat opzicht heb ik meer problemen dan Carlos, al moet ik gewoon toegeven dat hij op een bijzonder hoog niveau presteert." Desondanks heeft Leclerc wel goede hoop om het tij te keren. "Ik werk aan deze dingen. En normaal gesproken als ik aan dingen werk, dan heb ik er wel vertrouwen in dat het beter gaat. Ik maak me geen zorgen, al moet ik het natuurlijk op de baan laten zien, te beginnen morgen", duidt Leclerc op de sprintkwalificatie.

Past China beter bij Ferrari dan Japan?

Leclerc heeft sowieso goede hoop dat Ferrari in China dichter bij Red Bull kan zitten dan dat in Japan het geval was. Het Shanghai International Circuit kent meer langzame bochten dan Suzuka en bovendien kan de kans op graining Ferrari in de kaart spelen, zo luidt de verwachting bij de Scuderia. "In theorie denk ik dat we hier inderdaad iets sterker kunnen zijn dan op Suzuka, al blijft onze aanpak volledig hetzelfde. Ik ben nog steeds van mening dat Red Bull de overhand zal hebben en daardoor moeten we de focus gewoon op onszelf houden. Het is heel makkelijk om ergens een foutje te maken, zoals we tijdens de kwalificatie in Suzuka wel hebben gezien. Ik maakte een klein foutje en dan zak je tegenwoordig niet meer van P4 naar P5, nee, je gaat meteen van P4 naar P8. Ik denk dat we dit weekend dichter bij Red Bull kunnen zitten, al moeten we nog even afwachten, doordat we hier heel lang niet hebben gereden."