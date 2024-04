Leclerc richt pijlen op F1-zege in China: "Enige waar ik in geïnteresseerd ben"

De Formule 1 Grand Prix van China staat volgende week op de kalender. Ferrari-coureur Charles Leclerc is glashelder over wat zijn doelstelling voor die race is. "We missen nog een overwinning. Dat [winnen] is het enige waar ik in geïnteresseerd ben", stelt Leclerc bij Sky Italia tijdens een evenement rondom de lancering van zijn eigen ijsjesmerk. "De tweede plaats interesseert niemand. Het is dus belangrijk om in China - als de kans zich voordoet - voor de overwinning te gaan."

In de eerste drie Grands Prix van 2024 was Ferrari de naaste belager van Red Bull Racing en heeft het al een Grand prix gewonnen. Leclerc spreekt dan ook over een goede seizoensstart van zijn werkgever. "We zitten in een positieve spiraal", verklaart de Monegask. "Er is nog wel genoeg werk te doen. Het is niet zo dat we omdat we positieve resultaten hebben behaald we kunnen ontspannen. Het tegenovergestelde is waar. Het motiveert ons alleen maar om nog meer te doen."

Ondanks dat volgens Leclerc het seizoen positief is begonnen, is hij al wel drie keer verslagen door teamgenoot Carlos Sainz. De Ferrari-coureur ging flink aan de bak op de simulator om die trend om te draaien. "Ik ben naar Milaan gekomen en ben drie dagen in [de Ferrari-fabriek in] Maranello geweest", zegt hij daarover. "Het was vooral om iets te leren over de [harde] band, waarmee ik de vorige races wat moeilijker had."

Met al het werk in de simulator in het achterhoofd denkt Leclerc goed aan het weekend in China te kunnen beginnen, volgens hem een heel belangrijk moment. "Elke keer als ik ergens aan werk, dan word ik op dat gebied ook beter. Dat is ook het doel voor in China", aldus de zelfverzekerde coureur. "Het wordt een sprintweekend met twee races en twee kwalificatiesessies. Er zijn ook veel punten te behalen. Ik zal er klaar voor zijn!"