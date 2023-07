De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije leverde verschillende verrassingen op, mede door de zogenaamde Alternative Tyre Allocation. Teams werden verplicht om in Q1 op de harde band te rijden, in Q2 op de mediums en in Q3 op de zachte compound. Waar George Russell met zijn achttiende tijd de grootste negatieve uitschieter was, was Alfa Romeo juist de grootste positieve uitschieter. Het team van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu wist met beide auto's door te gaan naar Q3 en verraste ook daar: Zhou noteerde de vijfde tijd, Bottas zette zijn Alfa Romeo op de zevende plek.

Het was voor Ferrari een pijnlijk moment, aangezien de Scuderia verslagen werd door een klantenteam. Charles Leclerc werd zesde in de kwalificatie, Carlos Sainz kwam op twee duizendsten van een seconde niet in Q3 terecht en start zondag vanaf de elfde plek. Geen reden tot tevredenheid dus, ook niet bij Leclerc. "Niet geweldig, om eerlijk te zijn", vat Leclerc zijn kwalificatie kort samen. "Ik was erg blij met mijn ronde, maar dan kijk je naar de lijst en sta je zesde. En ja, de marges zijn klein, het scheelt erg weinig tot aan P4, maar de top-drie staat best ver weg op een baan als deze. We hebben dus veel werk te doen. Vandaag toonde McLaren aan dat zij over het algemeen een grote stap vooruit hebben gezet, aangezien dit circuit en Silverstone compleet verschillende karakteristieken hebben. Toch zijn ze erg snel, dus wij moeten nu ook een stap vooruit zetten."

Gevraagd of hij zich zorgen maakt om de snelheid van de Ferrari, ook al voelde zijn ronde naar eigen zeggen goed, antwoordt de Monegask: "Het is niet echt een zorg in die zin dat ik voel dat het erg lastig is om de snelheid van andere teams in de kwalificatie en de race van baan tot baan in te schatten. We hebben elk weekend wel wat verrassingen. Ik had niet verwacht dat ik een Alfa Romeo voor me zou hebben. Maar ik weet niet hoe zij het in de race zullen doen."

Uit de simulaties van Ferrari kwam al naar voren dat Alfa Romeo wel eens kon verrassen, maar Leclerc vermoedde dat er ergens een fout was gemaakt. "Gisteren liet het team mij wat simulaties zien van hoe we dachten dat zij zouden presteren. Eerlijk gezegd hadden ze gelijk met hun simulaties voor vandaag. Gisteren dacht ik nog: 'Misschien klopt er iets niet en is het een vergissing.' Vandaag hebben ze mijn ongelijk bewezen omdat het team dit had verwacht. Nogmaals, we hebben veel werk te doen. Het is erg lastig om het te begrijpen, want naar mijn weten - maar ik heb het niet gecheckt - hebben ze niet echt grote upgrades meegenomen voor dit weekend. Maar van het ene op het andere weekend verandert alles, het ene weekend worstel je, het andere ben je snel. Dat is erg lastig te begrijpen", aldus de Ferrari-coureur, die zevende staat in het kampioenschap.

Video: Hoogtepunten van de kwalificatie voor de F1 GP van Hongarije