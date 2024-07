In de eerste Formule 1-training was Ferrari sterk. Het Italiaanse merk had de auto weer voorzien van updates en deze leken deze keer wel te werken. Toch is de vrijdag geen leuke dag voor de mensen bij de formatie uit Maranello. Charles Leclerc spinde namelijk in de tweede training hard met zijn auto van de baan af, raakte de vangrail en moest de oefensessie staken. Het gaat voor de monteurs een latertje worden om de auto weer op te lappen, al lijkt de schade enigszins mee te vallen.