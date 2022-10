Leclerc crasht in tweede F1-training Mexico, Verstappen P6 na bandentest

Na het langverwachte nieuws over het budgetplafond en een eerste training waarin onder meer Nyck de Vries zijn opwachting mocht maken, stond in de tweede training bandenleverancier Pirelli weer centraal. Het organiseren van collectieve testdagen is door de overvolle Formule 1-kalender onmogelijk en dus moeten nieuwe producten tijdens raceweekenden maar worden getest. Een noodzakelijk kwaad dus. Normaliter hadden de tweede trainingen in Japan en Amerika in het teken gestaan van de 2023-bandentest, maar dankzij de weergoden is Japan Mexico geworden.

Net als een week geleden heeft Pirelli van tevoren alle regels rondgestuurd. Coureurs die tijdens de eerste vrije training hun plek aan een rookie hebben afgestaan, mochten in de eerste helft van de tweede training nog een 'regulier' programma afwerken op 2022-banden. Coureurs die de eerste vrije training wel gewoon hebben gereden, dienden volledig het run plan van Pirelli te volgen. Dat betekende dat Pirelli niet alleen de testcompounds voorschreef, maar ook de hoeveelheid brandstof aan boord en dat Pirelli het heeft verboden om de afstelling gedurende de sessie aan te passen.

Russell snelste man, maar tijden niet representatief

Gezien deze restricties mag het geen verrassing heten dat één van de weinige coureurs die wel zijn eigen gang mocht gaan - George Russell - als beste uit de startblokken is gekomen in de eerste tien minuten. Op een setje mediums liet de Brit 1.21.742 noteren, waarmee hij zo'n twee tienden sneller was dan Carlos Sainz, tot dan toe de snelste man op het testrubber uit Italië. De Red Bulls lieten al spoedig zien dat het nog een tandje sneller kon op de banden voor 2023. Verstappen, die als allereerste man op het asfalt te vinden was met zijn gouden helm, tekende voor 1.21.588 en zag teamgenoot en publiekslieveling Sergio Perez daar 0.009 van een seconde onder duiken. Een Mexicaan op P1 zorgde voor kortstondig gejuich in het stadiongedeelte, waar de fanatieke fans hun thuisrijder wel naar voren willen schreeuwen.

De verschillen tussen de testbanden en het reguliere rubber leken iets kleiner dan een week geleden, al zou Russell de verhoudingen niet veel later toch weer duidelijk maken. De Mercedes-coureur kreeg een nieuw setje softs onder zijn W13 gemonteerd en versnelde daarmee naar 1.19.970. Het was ruim anderhalve seconde sneller dan wat de coureurs op testbanden hadden staan, maar Russell bleek allesbehalve tevreden. "Ik voel erg weinig grip. De banden zitten absoluut niet in het juiste window." Twee paarse sectoren in een daaropvolgende poging zouden zijn woorden kracht bijzetten, al kwam hij dankzij een povere eerste sector niet aan zijn eigen tijd. Sterker nog: niemand zou daar in het restant nog aankomen. Achter hem zouden Yuki Tsunoda en Esteban Ocon enkel aansluiten op de plekken twee en drie, eveneens coureurs die op de 'gewone' softs van 2022 mochten rijden.

Kostbare crash van Leclerc luidt zouteloos slot in

De top-drie had daarmee de definitieve vorm aangenomen, al moest het meest spraakmakende moment van de sessie nog komen. Charles Leclerc tekende er tegen wil en dank voor. De Ferrari-coureur verloor de controle over zijn Ferrari in bocht 8, waarna hij hard achteruit de TecPro barriers in schoof. Door de bergingswerkzaamheden en reparatiewerk aan de baanafzetting zorgde de Monegask voor de eerste rode vlag in de tweede training. Nog belangrijker is dat hij Ferrari weer met een kostenpost heeft opgezadeld. Het verlies van rijtijd is minder pijnlijk dan normaal doordat set-up werk verboden was, al keerde Leclerc met het hoofd naar beneden terug in de Ferrari-pitbox.

Nadat het licht aan het eind van de pitstraat weer op groen was gesprongen, ging de sessie in Mexico-Stad uit als een spreekwoordelijke nachtkaars. Coureurs draaiden weliswaar hun ronden voor Pirelli, maar snelle tijd of spektakel zou dat niet meer opleveren. Achter de top-drie op 2022-banden toonde Lewis Hamilton zich op P4 de snelste man op testbanden van Pirelli. Het Red Bull-duo sloot aan op de plaatsen vijf en zes, met Perez nipt voor Verstappen. Helemaal aan de andere kant van de tijdenlijst is Zhou Guanyu te vinden, die met zijn stilgevallen Alfa Romeo overigens ook nog voor een tweede code rood en daarmee een vroegtijdig einde zorgde. Ook Haas zat in de hoek waar de klappen vielen. De formatie moest de interne verbrandingsmotor in de auto van Kevin Magnussen vervangen, waardoor de Deen zondag vijf plaatsen achteruit gaat op de startopstelling.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Mexico begint zaterdag om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Tweede vrije training F1 Grand Prix van Mexico