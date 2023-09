Leclerc en Sainz zouden teamorders Ferrari F1 accepteren in Singapore

Carlos Sainz was het hele weekend al snel in Singapore en bekroonde die uitstekende vorm met zijn tweede Formule 1-pole op rij. Twee weken geleden veroverde hij in het bijzijn van tienduizenden tifosi al de pole op Monza, maar slaagde hij er ondanks alle inzet niet in om de Red Bulls achter zich te houden. Wat volgde in die race was een intense strijd tussen Sainz en Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc, die ronde na ronde bakkeleiden om de derde plaats en de eer van de enige Ferrari-coureur op het bijzondere podium van Monza. Het was op sommige momenten wel iets te spannend, maar uiteindelijk was het Sainz die mee mocht naar het podium.

Nu Ferrari in Singapore opnieuw een goede kwalificatie kende - Sainz veroverde pole en Leclerc werd derde - rijst de vraag of de twee coureurs opnieuw het gevecht met elkaar zullen aangaan. Dit keer zou er misschien wel meer op het spel kunnen staan, namelijk de eerste niet-Red Bull-zege van 2023. Mercedes' George Russell wil zich in die strijd mengen, maar mocht het duel enkel tussen Leclerc en Sainz gaan, dan zouden zij allebei vrede hebben met teamorders vanaf de pitmuur.

Gevraagd door Motorsport.com of zij net als op Monza vrij zouden zijn om met elkaar te strijden, of dat zij de teamorders braaf zouden opvolgen voor de eerste Ferrari-zege van 2023, antwoordt Sainz: "Allereerst denk ik dat de baankarakteristieken niet zulke mooie gevechten en wiel-aan-wiel duels als op Monza toelaten, wat een erg leuke strijd was. Dit circuit is heel anders. Natuurlijk zullen we er morgen alles aan doen om de Mercedessen te verslaan en als 1-2 over de streep te komen. Ik weet zeker dat het team prioriteit zal geven aan het algemene teamresultaat en zal proberen te winnen", aldus de polesitter.

Teamgenoot Leclerc hoopt op zijn beurt dat ze wel de vrijheid krijgen om met elkaar om de zege te strijden - mocht dat op het spel staan - maar begrijpt ook dat er teamorders kunnen komen om Mercedes van die zege af te houden. "Ik ben het eens [met Sainz]. [De lay-out van] Monza draagt bij aan die gevechten. Maar ik geloof dat de filosofie hetzelfde zal zijn: als we onder druk van Mercedes staan, weet ik vrij zeker dat we de posities zullen bevriezen. Als alle auto's ver achter ons zitten - waar ik op hoop - dan zullen we wel zien wat het team zegt. Maar uiteindelijk zullen we opvolgen wat ons ook verteld wordt", benadrukt de Monegask.

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore