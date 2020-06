Leclerc: "Sainz gaat het me echt niet makkelijk maken"

Leclerc debuteerde in 2018 in de Formule 1 bij Alfa Romeo en maakte vorig seizoen de overstap naar Ferrari. Vettel was op dat moment de kopman van het team, terwijl Leclerc vooral voor de langere termijn werd gehaald. Echter, in zijn eerste seizoen wist de jonge Monegask direct de ervaren rot te verslaan en de viervoudig wereldkampioen achter zich te laten in het eindklassement.

Het leidde er misschien wel toe dat de Duitser een paar weken geleden, eerder dan verwacht, aankondigde aan het einde van het seizoen de Scuderia te verlaten. Vettel wordt vanaf volgend jaar vervangen door Sainz, die overkomt van McLaren. Aangezien Ferrari er in het verleden vaak voor koos om één kopman aan te wijzen, zou verwacht kunnen worden dat Leclerc nu de onbetwiste leider is van het team.

Maar niets is minder waar, aldus Leclerc. De Monegask sprak afgelopen zondag na filmopnames in Monaco met de Franse sportkrant L’Equipe. “Ik ben nu echt niet opeens de nummer één bij Ferrari. Carlos is een geweldige coureur en dat zal hij de wereld willen laten zien. Het zal voor mij moeilijk worden en heel anders zijn dan met Sebastian rijden. Carlos gaat het me echt niet makkelijk maken en hij zal gewoon snel zijn. Voor wie dat nog niet duidelijk is, moet dat vanaf volgend jaar maar zien. Het wordt een geweldige uitdaging voor mij.”