In de kwalificatie zaten Charles Leclerc en Carlos Sainz er met de vierde en vijfde startplek nog goed bij, maar zo goed zou de Grand Prix van Groot-Brittannië niet verlopen. Op het circuit van Silverstone, waar de dreigende wolken en wind voor lastige omstandigheden zorgden, bleek de Ferrari SF-23 opnieuw niet naar wens voor beide coureurs. Sainz lag voor de herstart nog zevende, maar na een inhaalactie van Sergio Perez verloor de Spanjaard veel terrein en viel hij terug tot achter zijn teamgenoot. Dat was geen goed nieuws, aangezien de Monegask op de tiende plaats rondreed en nu dus negende werd. Sainz moest genoegen nemen met het laatste puntje in de race.

Opnieuw klonk er kritiek op de strategie van Ferrari, maar Sainz stelde dat het in dit geval een '50/50' was. Hij wijst zelf naar de inconsistentie van de bolide, mede veroorzaakt door de straffe wind, als oorzaak van de tegenvallende prestaties. "Dat maakte soms wel vier tienden van een seconde verschil", stelt Sainz. Die problemen met de inconsistentie, waar beide Ferrari-coureurs begin dit jaar over klaagden, hadden verholpen moeten zijn met de nieuwe vloer in Miami. Bovendien zouden de updates in Barcelona ervoor moeten zorgen dat het de juiste kant op zou gaan met de bolide, maar dat blijkt nu dus nog niet helemaal het geval.

"Het was erg winderig, de auto was opnieuw heel lastig te besturen, erg lastig om consistent te zijn onder deze omstandigheden", legt Sainz de uitdagingen in de Britse Grand Prix uit. "We worstelen absoluut met de tractie als er rugwind is. We konden niet het gaspedaal indrukken en de harde compound maakte de gevechten allemaal lastiger. We weten dat dit ons zwakke punt is, we weten waar het 'm in zit. We zien het in de windtunnel, we zien het in de auto, we zien het tijdens het rijden, we voelen het. Het is dus een kwestie van ontwikkeling." Desondanks ziet Sainz nog wel een lichtpunt in deze race. "We hebben op zijn minst wat vooruitgang geboekt. Maar Silverstone heeft ons weer in de positie gebracht dat we weten dat we de auto moeten verbeteren."

Voor nu weet Sainz dat dit een probleem blijft met de SF-23, iets wat hem niet heel positief stemt voor de komende races. "Het is niet geweldig voor ons omdat we heel afhankelijk zijn van de wind, baanomstandigheden en baantemperatuur voor onze eigen prestatie. Daardoor zijn we de komende weken een beetje blootgesteld. We moeten ons focussen op de bandenslijtage, de windgevoeligheid en de onvoorspelbaarheid van de auto. De ene ronde was ik drie of vier tienden sneller dan de andere, alleen vanwege een windvlaag."

Leclerc voegt toe dat de SF-23, die in snelle bochten tekortschiet, 'extreem lastig' kan zijn als deze niet in de sweet spot zit. "We hebben nog een lange weg te gaan. Op dit moment lijken we nog steeds heel gevoelig te zijn voor wisselende omstandigheden. Als ik een verandering van omstandigheden zeg, bedoel ik vooral de wind. Als de wind verandert, wordt onze auto extreem moeilijk. Op dat gebied hebben we al stappen vooruit gezet, maar we hebben nog steeds behoorlijk grote stappen te zetten. We wisten dat dit circuit een van onze slechtste zou zijn, alleen al vanwege de snelle bochten. Dat is een van de zwakheden van onze auto. Ik geloof dat we weten waarom we zo worstelen. Het is duidelijk dat we nog veel moeten ontwikkelen, vooral voor de hogesnelheidsbochten", aldus de Monegask.