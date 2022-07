Leclerc bovenaan op warme eerste dag GP Hongarije, Verstappen vierde

Bij een temperatuur van 33 graden ging op vrijdagmiddag de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije van start. Net als tijdens de eerste training waren de coureurs van Aston Martin als eersten op de baan, waarna het snel drukker werd op het bochtige circuit bij Boedapest.

Max Verstappen bracht na enkele minuten op de medium band 1.19.654 op de klokken, waarmee hij bovenaan stond tot Charles Leclerc op dezelfde compound 1.18.911 liet noteren. De Nederlander zakte vervolgens naar P3 doordat Carlos Sainz met de andere Ferrari 1.19.548 reed, eveneens op de geel gemarkeerde band. De Spanjaard maakte daar later in de run nog 1.19.392 van.

Na 25 minuten gingen de eerste coureurs het circuit op voor een soft tyre run. Lando Norris kwam met zijn McLaren tot een uitstekende 1.18.622, waarmee hij beslag legde op de eerste stek in de tijdenlijst. De Ferrari’s waren op dat moment echter ook al onderweg op de zachte band. Leclerc had geen perfecte ronde maar 1.18.445 bleek genoeg om terug te komen op P1 en tot het einde van de sessie ook daar te blijven. Sainz stuitte bij de vijfde bocht op Nicholas Latifi en bleef uiteindelijk steken op 1.18.676, waarmee hij derde kwam te staan in de tijdentabel.

Iets over de helft van de training was het de beurt aan Verstappen om aan te zetten op de zachte band. De Red Bull-coureur klokte 1.18.728, waarmee hij achter Leclerc, Norris en Sainz plaatsnam op P4. De top-vijf werd gecompleteerd door Daniel Ricciardo, waarmee McLaren alles bij elkaar prima aan het laatste weekend voor de zomerstop lijkt te zijn begonnen. De Australiër was met 1.18.872 ook de enige andere coureur die een tijd onder de 1.19 wist te rijden.

Video: Alexander Albon zorgt voor een gele vlag

Fernando Alonso kwam goed voor de dag door de Alpine naar de zesde tijd te brengen. De later dit jaar afscheid nemende Sebastian Vettel stuurde zijn Aston Martin naar de zevende tijd. George Russell worstelde met de eerste bocht van de Hungaroring en moest zich tevreden stellen met P8, terwijl Sergio Perez en Valtteri Bottas de andere coureurs waren in de top-tien.

Lewis Hamilton eindigde de eerste dag op de Hungaroring op P11 en was maar een fractie sneller dan Zhou Guanyu en Esteban Ocon, die de twaalfde en dertiende tijd reden. De zevenvoudig wereldkampioen had richting het einde van de sessie nog een wild momentje op de kerbs, waarbij de onderkant van de W13 behoorlijk wat klappen kreeg te verwerken. Na twintig minuten belandde Alexander Albon bij het naderen van de eerste bocht plots in een spin, waarna hij op de uitloopstrook stil kwam te staan. De Williams-coureur hield zijn wagen echter aan de praat, waardoor hij zijn weg kon vervolgen. Met een rondetijd van 1.20.615 stond de Thai uiteindelijk alleen wel volledig onderaan.

Het Formule 1-weekend in Hongarije gaat zaterdag om 13.00 uur verder met de derde vrije training, waarna om 16.00 uur de kwalificatie wordt verreden. Volgens de laatste weersvoorspellingen zou het wel eens een heel natte dag kunnen worden.

Video: Samenvatting tweede training GP van Hongarije

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Hongarije: