Charles Leclerc vroeg om slicks tijdens zijn eerste ronde in het tweede kwalificatiedeel, maar zijn team besloot anders. Uiteindelijk wisselde de Monegask naar soft, alleen was het toen te laat. Hij besloot zijn kwalificatie in Q2 met een elfde startplek. Door de gridstraf van teamgenoot Carlos Sainz, schuift Leclerc op naar P10. Alexander Albon startte Q2 als enige coureur op slicks en was uiteindelijk de snelste van het middelste deel.

"Absoluut", antwoordt de Ferrari-coureur op de vraag van Motorsport.com of hij te laat op slicks werd gezet. "Ik vroeg er in de eerste ronde al om. Het was duidelijk dat slicks toen al konden. Alex deed dat en iedereen die eerder naar de soft wisselde deed dat. Het was duidelijk de juiste keuze. Er werd bij ons echter geen risico genomen. Om de een of andere reden besloot het team anders. Meer is het niet. We maken het onszelf gewoon veel te moeilijk. Ik had een duidelijke mening en toch besloten ze iets anders te doen. Ik ben gefrustreerd. Dat gezegd hebbende, andere coureurs volgden dezelfde strategie als wij en bereikten Q3. Je moet vertrouwen op kleine details. Als de baan droog is, heb je slicks nodig. Ik weet niet wat er allemaal gebeurde."

Was er iets dat Leclerc had kunnen doen om het team te overtuigen? "Ik denk niet dat er dit keer een duidelijkere manier was om mezelf te laten horen. Dus nee", gaat hij verder. "Ik ga intern met het team praten en proberen te begrijpen wat we kunnen doen. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we in dit soort situaties terechtkomen. Ik wil er niet al te veel over zeggen, maar we moeten het beter doen. We kunnen het ons niet veroorloven om die fouten nog een keer te maken. Ik ga met het team in gesprek."

De Monegask benadrukt dat het er niet om ging dat het team zou volgen door Albon's betere tijden , want Leclerc zelf was er al van overtuigd dat het droog genoeg was. "Nogmaals, ik heb mijn mening duidelijk laten horen. Meer kon ik niet doen. Ik heb geen idee wat Alex qua rondetijden doet. Misschien zit hij er wel vijf seconden naast. Ik was duidelijk. Alex was snel, dus ik wil begrijpen wat het doel precies was. De baan was droog. Je kunt niet alles meekrijgen van wat op de baan gebeurt, maar we hadden gewoon echt moeten ingrijpen toen we zagen dat Alex snel was." Uiteindelijk belandde Leclerc op slicks, maar kwam de regen vervolgens terug. "Het was lastig. Toch breng je jezelf in zo'n situatie, omdat je te veel afhankelijk bent van het verkeer in je outlap. Als mensen op inters komen, en je moet vertragen in de regen, dan glij je zo weg. Het was geen ideale situatie. We hadden er eerder voor moeten gaan. Maar het is niet anders."

Video: Charles Leclerc strandt in Q2 voor F1 Canada