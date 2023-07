Leclerc: "Boordradiobericht aan Sainz agressiever dan had gemoeten"

Op het circuit van Silverstone zat Ferrari er weer goed bij, maar een eerste startrij zat er niet in. Charles Leclerc was met de vierde startplaats de best geklasseerde Ferrari-coureur, maar moest wel Max Verstappen en de beide McLarens voor zich dulden. Teamgenoot Carlos Sainz eindigde op de vijfde plaats. "Er zitten twee kanten aan voor mij", blikt Leclerc terug op zijn kwalificatie. "Een deel is blij met Q1 en Q2, niet omdat we doorgingen aangezien dat het minimale is wat we met Ferrari moeten bereiken, maar het gevoel was in de vochtige omstandigheden beter. Ik heb daar de afgelopen weken wat aan gewerkt omdat ik wist dat dit een van mijn zwakheden was."

"Ik had vandaag het gevoel dat het meer mijn kant op ging en dat ik een stap vooruit had gezet door een paar zaken aan de instellingen en mijn rijstijl aan te passen", vervolgt Leclerc. "In Q3 had ik misschien niet verwacht dat we de zon weer zoveel zouden zien. Ik was een beetje agressief met mijn voorvleugel en verloor in sommige bochten de achterkant, dat heeft me best wat tijd gekost. Het is jammer, aangezien de eerste startrij mogelijk was geweest. Maar het is geweldig om te zien dat de McLarens vooraan staan en ik denk dat zij het tot een spannende race zullen maken", aldus de Monegask.

In Q1 was er aandacht voor beide Ferrari-coureurs, al was dat niet in de positieve zin. Leclerc maakte op de boordradio zijn ongenoegen kenbaar over het feit dat zijn teamgenoot hem, in aanloop naar een snelle ronde, inhaalde. "Fijn Carlos, fijn. Goede inhaalactie in de laatste bocht", klonk de Monegask cynisch. Sainz legde op zijn beurt op de boordradio uit dat het 'een beetje oneerlijk was' wat zijn team van hem vroeg: "Ik moet mijn bandentemperatuur opofferen. Maar goed, het zal wel. Ik sta vierde, hij derde. Ik loop meer gevaar".

Na de kwalificatie geeft Leclerc aan dat hij zich er vooral zorgen om maakte, aangezien dit niet de afspraak was. "Wat in de pitstraat gebeurde, is iets wat we verwacht hadden omdat we altijd proberen om de auto's tegelijk de baan op te sturen, dat maakt het managen van het verkeer makkelijker", legt Leclerc uit. "Maar op de baan hadden we iets meer discussie. In de ene race mag ik zeggen of ik voor of achter wil rijden, de andere race krijgt Carlos voorrang om te kiezen of hij voor of achter wil rijden. Hier had ik voorrang en ik koos ervoor om voor hem te rijden. Op het einde zaten we krap qua timing en het was erg lastig voor ons om te weten of we het zouden redden of niet, voordat de vlag gezwaaid zou worden. Carlos besloot om in te halen. Het is niet ideaal en we zullen dit bespreken, maar het had geen invloed, dus het is geen big deal", benadrukt hij. "Met alle adrenaline in de auto en niet wetende of je het gaat redden, was het radiobericht waarschijnlijk iets agressiever dan het geval had moeten zijn."

Leclerc heeft als doel om op het podium te eindigen, maar weet ook dat hij een flinke kluif gaat hebben aan Lando Norris. "Het wordt lastig. Lando is altijd agressief als hij verdedigt, maar ik zal net zo agressief in de aanval zijn", klinkt hij strijdvaardig. "In de afgelopen races hebben we wat verrassingen gehad. Vandaag McLaren met hun kwalificatiesnelheid, maar het zou me niet verbazen als Mercedes morgen extreem sterk is. Zij hadden gisteren een zeer goed racetempo, dus ik weet zeker dat zij morgen heel sterk zullen zijn."

Video: Samenvatting van de kwalificatie op Silverstone