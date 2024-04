Na een lange geruchtenstroom kwam deze week het bericht dat Fernando Alonso zijn aflopende contract bij Aston Martin Racing met meerdere seizoenen heeft verlengd. Daarmee blijft de oudste Formule 1-coureur op de grid voorlopig actief in de koningsklasse van de autosport. Alonso is 42 en lijkt in ieder geval tot zijn 45ste te gaan racen. Ferrari-coureur Charles Leclerc moet er niet aan denken om op die leeftijd ook nog F1-coureur te zijn. "Ook al vind ik F1 heel leuk, ik wil ook wel eens wat anders proberen", lacht de Monegask in gesprek met Sky Italia tijdens de presentatie van zijn eigen ijsjesmerk in Milaan.

Leclerc is er wel zeker van dat als hij F1 vaarwel zegt, hij niet helemaal uit de sport verdwijnt. "Le Mans is een categorie waar ik altijd al van genoten heb", verklaart de Ferrari-man. Mocht Leclerc dat inderdaad ambiëren, dan is een plekje bij het Hypercar-team van zijn huidige werkgever het logischt.

Leclerc: Alonso verdient plek

Met het aanblijven van Alonso is het wel zo dat een oudere coureur een felbegeerd stoeltje op de grid bezet houdt. Toch denkt Leclerc dat het meer dan terecht is dat de Aston Martin-coureur de komende jaren op de grid te vinden is. "Fernando is een van de meest getalenteerde coureurs op de grid is, dus hij verdient zijn plaats in de Formule 1", aldus Leclerc, die wel vindt dat er meer plek voor jong talent moet komen. "Er zijn heel veel jonge jongens die eraan komen. Het is een beetje zoeken naar de balans."