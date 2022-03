Leclerc blijft Verstappen voor, maar is vroeg klaar in tweede F1-training

Nadat Charles Leclerc de middagsessie in Jeddah ook al wist te toppen, mochten coureurs zich in de avonduren opmaken voor de meest representatieve training van het raceweekend. Zoals bekend moet de kwalificatie onder vergelijkbare omstandigheden en dus ook onder het kunstlicht worden afgewerkt. Toch lag de focus daar voorafgaand aan de tweede training absoluut niet op. Niet ver van het circuit vond immers een forse explosie plaats na een raketaanval van Houthi's op een Aramco-installatie, waardoor de gebeurtenissen buiten het circuit de baanactie volledig overschaduwden.

Voorafgaand aan de tweede training zijn alle coureurs en teambazen bijeengeroepen door de Formule 1-kopstukken en kort bijgepraat. Na de tweede training - om 20.00 uur Nederlandse tijd en dus om 22.00 uur lokale tijd - vindt er weer een bijeenkomst plaats. Daarin zullen de FIA en F1 meer tekst en uitleg geven, al is al aan de betrokkenen medegedeeld dat het raceweekend doorgaat zoals gepland. Voor die tweede meeting is er dan ook 'gewoon' gereden op het Jeddah Corniche Circuit.

Leclerc en Verstappen zetten weer de toon

Kampioenschapsleider Leclerc was er als de kippen bij en zette met 1.30.216 ook een eerste serieuze richttijd neer op mediums. De Scuderia heeft zoals het zelf voorspelde meer last van porpoising dan in Bahrein, maar de snelheid zit nog altijd goed in de F1-75. Ferrari maakte met beide auto's en op iedere bandencompound een prima indruk. Max Verstappen was als voornaamste uitdager eveneens op de afspraak en reageerde door met zijn eerste serieuze poging een bijna identieke rondetijd neer te zetten. De wereldkampioen, die 's middags zijn snelste tijd nog op de harde band had geklokt, ging op mediums welgeteld 0.002 van een seconde sneller dan de Monegaskische Ferrari-coureur.

Het geeft aan dat beide coureurs en beide auto's ook hier weer zeer aan elkaar gewaagd zijn, al was het eigenlijk wachten op het moment waarop de softs in representatieve omstandigheden voor de dag zouden worden gehaald. Leclerc greep halverwege de sessie naar dat rode rubber en liet de klok niet veel later stoppen op 1.30.074. Het was 'slechts' anderhalf tiende sneller dan de toptijd van Verstappen op het gele rubber en liet treffend zien dat de zachte band in Jeddah nog niet optimaal functioneerde. "Dit voelt helemaal niet als een zachte band", liet Nico Hülkenberg niet voor niets weten. Desondanks bracht het rondje Leclerc wel weer terug naar de inmiddels vertrouwde P1.

Toch niet alles koek en ei bij Ferrari

Verliep dan alles helemaal crescendo voor de Scuderia? Nou nee, toch niet helemaal. Met nog een kleine twintig minuten op de klok zag Leclerc een lange run op softs namelijk pardoes onderbroken worden. De winnaar van Bahrein raakte de binnenkant van de muur in bocht vier, beschadigde daarmee de voorwielophanging van zijn Ferrari en moest tergend langzaam terug naar de pitstraat zien te rijden. Het valt toch wel een kleine tegenvaller voor Ferrari te noemen, dat door dit moment waardevolle data moet missen. Ruim dertien minuten voor het einde klom Leclerc al uit zijn auto om zich aan de pitmuur te melden en te moeten concluderen dat zijn sessie vroegtijdig voorbij was.

Het moment heeft Ferrari zoals gezegd informatie voor de komende dagen gekost, maar heeft geen gevolgen gekregen voor de rangschikking op vrijdag. Zo bleef de volgorde vooraan onveranderd en vond Leclerc zich ook bij het vallen van de vlag nog steeds op de eerste plek terug. Verstappen staat door zijn ronde op mediums op P2 geposteerd, voor de Ferrari van Carlos Sainz. Sergio Perez zorgde er zelfs voor dat er bij de eerste vier alleen maar Ferrari- en Red Bull-bolides te vinden zijn. Lewis Hamilton en George Russell tekenden achter de Mexicaan voor de posities vijf en zes, nog net voor Lando Norris en daarmee ook net voor een welkome opsteker voor het geplaagde McLaren. De verrassing van het vorige raceweekend, Kevin Magnussen, viel halverwege de sessie stil in zijn Haas en heeft zodoende kostbare rijtijd moeten missen op een voor hem nog onbekende baan.

De derde vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië begint zaterdag om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Saudi-Arabië