Kwalificeren is normaal gesproken juist het sterke punt van Charles Leclerc, maar de laatste weekenden gaat het iets minder. Voor de Grand Prix van Japan bleef de Monegask in de kwalificatie steken op P8, terwijl Carlos Sainz in de andere Ferrari de vierde startplek veroverde. In de race op het circuit van Suzuka knokte Leclerc zich naar de vierde plaats, achter de dominante Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez en zijn teamgenoot Sainz.

Leclerc is tevreden met zijn vierde positie. “Als ik alleen naar vandaag kijk, dan ben ik heel blij”, zegt hij tegen onder meer Motorsport.com. “Ik denk niet dat er iets is dat we beter hadden kunnen doen. Het tempo was echt goed, het bandenmanagement was echt goed en de communicatie was echt goed. Als coureur moet je echter altijd kijken naar de negatieve punten van een heel weekend. En in zowel Australië als hier was de race pace niet het probleem, mijn snelheid in de kwalificatie was dat wel. Dat ben ik niet echt gewend, want normaal gesproken gaat het op zaterdag best goed. Dit is echter het tweede weekend op rij dat ik worstelde om de banden in het juiste venster te krijgen.”

Dat is het enige probleem in de kwalificatie, benadrukt Leclerc. “Honderd procent. Honderd procent”, reageert hij overtuigend. “Zoals ik eerder al zei: mijn ronden waren niet heel slecht. Mijn ronde van gisteren was eigenlijk heel goed, alleen was de grip die de banden bieden er niet. Dat komt doordat ik slecht werk heb geleverd in de ronde ervoor. Het is heel frustrerend, want je eindigt je ronde en bent blij, terwijl je eigenlijk nergens bent. Daar moet ik me dus op focussen. Het gaat om heel kleine verschillen. Ik heb er vertrouwen in, als we goed naar de data kijken. Daarvoor hebben we een week tot Shanghai. Altijd als ik me ergens op focus, verbeter ik me vrij snel. Ik maak me dus niet heel veel zorgen, maar voor Shanghai moet ik wel een stap vooruit zetten.”

Leclerc koos op Suzuka als enige coureur voor een éénstopper, wat goed voor hem uitpakte. De vijfvoudig Grand Prix-winnaar denkt dat hij deze strategie ook had gehanteerd als hij verder naar voren had gestaan op de startopstelling. “Want op de mediums had ik echt een heel goed gevoel”, legt hij uit. “Ik heb goed werk geleverd in de eerste stint, dus daar was ik heel blij mee. Dat was waarschijnlijk hetzelfde geweest als ik ergens anders was gestart.”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Japan