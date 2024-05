Leclerc blij met P2 in SQ F1 Miami: "Harde werk betaalt zich uit"

Na een dramatische eerste vrije training tijdens het Formule 1-weekend moest Ferrari-coureur Charles Leclerc alweer snel aan de bak voor de sprintkwalificatie. Met slechts drie rondjes in de training onder de arm beloofde dat een ware opgave te worden, maar de Monegask kwam tot een goede tweede tijd. Hij hoefde alleen maar Max Verstappen voor zich te dulden. Na afloop van de sessie stak hij zijn blijdschap dan ook niet onder stoelen of banken. "De afgelopen twee races was het kwalificeren een zwak punt. In China was het al een stuk beter, maar was de auto niet goed genoeg. Dit weekend was ook zwaar, want ik had maar een echte ronde in VT1 en moest daarna direct volle bak in de kwalificatie. Het voelde direct goed en het harde werk dat ik eerder dit seizoen in het optimaal krijgen van de banden heb gestoken heeft zich uitbetaald", vertelt de meervoudig Grand Prix-winnaar.

De matige resultaten van de vorige twee kwalificaties zitten hem erg dwars, mede door de reacties die daarop volgden. "Je bent zo goed als je laatste race en wanneer je een slechte kwalificatie heb gehad gaan mensen praten. Het is goed om dat nu stil te krijgen", vertelt de Leclerc. "Nu moeten we ervoor zorgen dat we de banden constant in de perfecte window houden, zoals ons eerder was gelukt."

Wat er mogelijk is voor de race weet Leclerc nog niet. "Ik heb geen idee hoe de race pace is, want ik heb maar een rondje kunnen rijden. Ik hoop echt dat we een goede sprintrace hebben, met een goede race pace. Dat moet vertrouwen geven dat we zondag misschien wel kunnen winnen", aldus Leclerc.

Sainz: Het was een gevecht

Waar Leclerc nog tevreden was over het resultaat in de sprintkwalificatie, was de andere Ferrari-coureur Carlos Sainz dat niet. De Spanjaard werd vijfde, nog achter Sergio Pérez en de verrassend sterke Daniel Ricciardo. "De auto gedroeg zich ineens ten opzichte van VT1 heel anders. We hadden moeite met het vinden van grip en met het rijden van een goede ronde of sector. Daar moeten we naar kijken, want ik had de hele kwalificatie daar last van", verzucht de Madrileen. "Met de softs onder de auto was het wel een aardig rondje, maar toen maakte ik een fout in bocht 17. Het moge duidelijk zijn dat ik niet blij ben, maar voor morgen in de kwalificatie kunnen we nog het een en ander aanpassen."

Sainz kan moeilijk aangeven wat zijn verwachtingen voor de sprintrace zijn. "Dat is een goede vraag en ik weet het antwoord niet. Het ligt eraan of ik de auto zoals in VT1 krijg of zoals in de sprintkwalificatie", besluit hij.