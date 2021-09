Leclerc blij met verbeterde krachtbron: “Alle beetjes helpen”

In tegenstelling tot de overige motorfabrikanten besloot Ferrari aan het begin van het seizoen niet meteen alle tokens in te zetten voor een verbeterde krachtbron, maar werd in Maranello langer doorgewerkt aan een update van de motor. In de zomer kondigde teambaas Mattia Binotto al aan dat die upgrade in de tweede seizoenshelft zou volgen. Dit weekend is het eindelijk zover: Charles Leclerc krijgt in Rusland als eerste de nieuwe krachtbron tot zijn beschikking, die met name rond het hybride-systeem een stap in de goede richting moet zijn.

“Op papier zou het iets beter moeten zijn, en wanneer je iets beters hebt liggen probeer je het natuurlijk altijd in te zetten op het circuit”, vertelt Leclerc, die de verwachtingen van de upgrade echter wel tempert: “We verwachten geen grote veranderingen, maar het zou wel een stapje in de goede richting moeten zijn.”

Die stap in de goede richting komt volgens Leclerc op het juiste moment. De Scuderia is namelijk in een fel duel om de derde plek bij de constructeurs verwikkeld met McLaren, dat uitgerekend tijdens Ferrari’s thuisrace in Monza een 1-2 scoorde. “We moeten nog zien hoe groot de stap voorwaarts gaat zijn, maar in een seizoen als dit zijn alle kleine beetjes welkom. Het verschil met McLaren is namelijk heel erg klein. Alles was we op de auto kunnen introduceren om McLaren te verslaan, zullen we dan ook zeker niet laten liggen.”

De verbeterde krachtbron is de vierde motor die Leclerc dit seizoen inzet, wat de Monegask automatisch een forse gridstraf en een start achteraan oplevert in Rusland. Mogelijk krijgt de Ferrari-coureur zondag in zijn jacht op een puntenfinish echter nog wat hulp van de weergoden: “Volgens de huidige weersvooruitzichten gaat het regenen. Als dat echt zo gaat zijn, dan kan het nog een best onvoorspelbare race worden en dat speelt ons hopelijk in de kaart. Maar als het droog is hebben we denk ik ook wel de snelheid om wat mensen in te halen, dus we zullen zien”, aldus Leclerc, die mogelijk ook nog de heupen losgooit in Sochi: ‘Ik ben niet heel goed in dansen, maar regen is misschien wel in ons voordeel. Ik zal zaterdagavond een regendansje proberen te doen.”

Teamgenoot Sainz moet nog even geduld hebben

In tegenstelling tot Leclerc moet teamgenoot Carlos Sainz nog even wachten op een verbeterde krachtbron. De SF12 van de Spanjaard was namelijk nog niet toe aan een motorwissel: “Charles had een beschadigde krachtbron nadat iemand achterop hem was gereden in Hongarije. Daardoor zat hij wat krapper in de onderdelen dan ik en was een vierde krachtbron voor hem een redelijke noodzaak”, vertelt Sainz. “Ik ben blij dat hij de beschikking krijgt over de verbeterde versie en kan ontdekken hoe hij functioneert. Het is een goed experiment voor ons, ook met het oog op volgend jaar. Het is namelijk een onderdeel dat we ook willen meenemen naar de motor van volgend jaar. Zoals jullie weten hebben we op dat onderdeel nog wel wat huiswerk te doen.”

Wanneer Sainz naar de vernieuwde krachtbron zal wisselen is nog niet duidelijk, aangezien het ook voor de Spanjaard zal resulteren in een gridstraf: “Ik zal het in de auto krijgen zodra het kampioenschap en het circuit het toelaten, afhankelijk van de onderdelen die ik nog heb liggen.”

F1-update: De mediadag in Sochi uitgebreid besproken