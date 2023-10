Leclerc blij met F1-pole Austin: Goede basis in VT1 gelegd

"We hebben het als team heel goed gedaan", vertelt een extatische Ferrari-rijder Charles Leclerc na het behalen van zijn Formule 1-pole in Austin, die uitlegt waarom volgens hem de basis in de vrije training werd gelegd. "We weten dat het in een sprintweekend belangrijker is om een goede cleane training te noteren. Dat hebben we gedaan. We hadden een goede eerste training."

De teams moeten de afstelling gebruiken waarmee de coureurs tijdens de kwalificatie op de baan rijden, waardoor de training heel erg belangrijk is. Ook belangrijk is dat de auto bij het moment dat er voor het eerst gereden wordt goed aanvoelt. Dat is volgens Leclerc gelukt. "We hebben dankzij het voorbereidend werk van de jongens van het team een hele goede basis en de auto voelde direct heel erg goed", aldus de Monegask. "En dan voelde de ronde ook goed." De Ferrari-man merkte ook progressie tijdens de sessie, al had er volgens hem meer in gezeten: "Ik was door de kwalificatie heen de hele tijd erg tevreden. De laatste ronde in Q3 was wel met heel wat foutjes, maar ik denk dat het voor weinig mensen makkelijk was. Dus ja, ik ben heel erg blij dat ik zondag vanaf pole mag beginnen."

In Austin is starten vanaf pole niet altijd een garantie voor een kopstart. In bocht één is het meer dan eens gebeurt dat degene die vanaf P2 start als eerste uit de bocht komt. Leclerc is daarvan op de hoogte, maar maakt zich daar geen zorgen over. "Het is hier altijd wat tricky in bocht één", verklaart de 26-jarige Ferrari-coureur. "Maar tegelijkertijd is het altijd beter om van vooraan te beginnen in plaats van achteraan. Dus ja, ik ben heel erg blij."

De winnaar van vijf Formule 1 Grands Prix voelt zich sowieso op zijn gemak op en rond het Circuit of the Americas. "Ik hou van deze baan", aldus Leclerc. "Ik hou ook van de vibe die hier en in de stad en het land heerst. Dus het is geweldig om hier te zijn." De resultaten uit het verleden laten inderdaad zien dat er goede prestaties geboekt zijn. In vier bezoekjes werd hij tweemaal vierde en een keer derde. Alleen tijdens zijn eerste race in Austin - destijds nog in een Alfa Romeo - zag hij de finish niet.