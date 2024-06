Het was lang wachten voordat er actie op de baan te zien was, omdat alle coureurs ervoor kozen om in de laatste sessie van de sprintkwalificatie een enkele run te doen. Teams willen onder de meest optimale omstandigheden naar buiten komen, waardoor het een kwestie van wachten is totdat het feest losbarst. Leclerc was één van de coureurs die tot het laatste moment wachtte, maar kwam stil te staan aan het einde van de pitstraat. Een snelle reset van de motor was genoeg om weer op gang te komen, maar zelfs een snelle in-lap bleek niet voldoende om op tijd over de finishlijn te komen.

Dat betekent dat de Monegask geen tijd neer kon zetten en zodoende vanaf de tiende plaats moet starten. Over de boardradio vraagt Leclerc wat er gebeurde, waarop het team aangeeft dat de auto in anti-stall ging. De Ferrari-coureur reageert cynisch: “Nou bedankt, maar een anti-stall kan de motor niet uitschakelen! Ik weet niet of jullie het zagen, maar de ontsteking ging uit, dus ik moest de hele motor opnieuw opstarten.” De engineer vertelt Leclerc dat de kwestie in de garage verder wordt besproken.

Naderhand wordt Leclerc gevraagd naar het moment in de pitstraat, maar een antwoord heeft hij niet. De coureur uit Monaco heeft nog geen tijd gehad om samen met zijn team de oorzaak te achterhalen, maar is duidelijk teleurgesteld. “We waren niet supersterk, maar sowieso beter dan P10. Het is dus best jammer. We zullen onderzoeken wat er gebeurde en proberen morgen een goede sprintrace te hebben”, aldus de 26-jarige coureur.

P5 maximaal haalbare voor Ferrari

Zijn teamgenoot Carlos Sainz kwalificeerde zich op een vijfde plaats, vier tienden achter polezitter Max Verstappen. De Spanjaard spreekt van een prima kwalificatie, maar denkt te weten waarom het gat naar de Red Bull aanzienlijk is. "In de trainingssessie leek het er al op dat we op de softs kwetsbaarder waren dan op de mediums of hards. We hoopten mee te doen om de top-drie, maar dit is helaas waar we momenteel staan." Helemaal tevreden met de afstelling is Sainz nog niet en hij vertelt dat er nog de nodige wijzigingen doorgevoerd moeten worden voor de kwalificatie van de hoofdrace.