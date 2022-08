Leclerc over bandenfout van Ferrari: “Geen big deal”

“Wait, what are these tyres?”, klonk het aan het begin van Q3 over de boordradio van Charles Leclerc. “Sorry, it was a mistake”, antwoordde zijn race-engineer. Het plan was dat de Monegask het laatste kwalificatiedeel op gebruikte banden zou rijden, omdat hij vanwege een gridstraf toch naar de achterkant van de startopstelling zou gaan, maar Ferrari zond hem per abuis op nieuwe banden naar buiten. Nadat Leclerc zijn team had gevraagd wat hij moest doen, kreeg hij de instructie om zijn run voort te zetten.

“Ik denk dat er sprake was van miscommunicatie. Het was geen big deal”, vertelde Leclerc na de kwalificatie voor de Grand Prix van België aan onder andere Motorsport.com. “Maar ik maakte er natuurlijk wel melding van, want ik was er wel een beetje verrast over. Maar goed, het verandert verder niets aan onze situatie voor de rest van het weekend.” Op de vraag van Motorsport.com of hij enige frustratie voelt na weer een fout van zijn team, antwoordde hij kortweg: “Nee.”

Leclerc stuurde zijn F1-75 naar 1.44.553, wat de vierde tijd was in Q3. Het verschil met Max Verstappen, die snelste was in de slotfase van de kwalificatie maar eveneens naar achteren gaat door een gridstraf, bedroeg maar liefst negen tienden. “Red Bull ziet er extreem sterk uit. Checo reed eerder vandaag tijdens de derde training ook al een tijd waarvan we niet echt begrepen waar die vandaan kwam”, aldus Leclerc. “Maar dit komt wel als een verrassing voor ons, omdat we dachten dat we het gat in de kwalificatie wel iets konden dichten.”

“Zeven tienden is veel”, zegt de Ferrari-rijder over het verschil waarmee Verstappen de snelste tijd liet noteren in Q3. “Ze hebben dit weekend iets gevonden wat vrij indrukwekkend is. Het is een groot verschil. Ik hoop dat het in Zandvoort anders zal zijn, maar we hebben eerst de race van morgen. We zouden dan iets competitiever moeten zijn. We zullen zien hoe het gaat.”

Leclerc denkt dat het lastig wordt om zondag voor Verstappen te finishen. “Als ik kijk naar vrijdag, dan zag het er positief uit voor ons. Maar als ik naar de kwalificatie kijk, dan kan ik me maar moeilijk voorstellen dat we in de race net zo competitief kunnen zijn als zij”, gaat hij verder. Verstappen gaf na de kwalificatie aan dat hij teleurgesteld zou zijn als hij zondag niet op het podium zou staan, ondanks dat hij de race van de vijftiende plek moet beginnen. Leclerc, die van P16 vertrekt: “Ik zal ook teleurgesteld zijn als ik niet op het podium kom. Maar als hij net zo snel is als vandaag, wordt het heel moeilijk voor me. Maar je weet het nooit. Als ik een goede eerste stint heb en daarna een probleemloze race, dan zouden we wel naar voren moeten kunnen komen.”

Video: Leclerc rijdt tijdens Q3 op de verkeerde set banden