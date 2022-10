Leclerc baalt: "Verrassend dat Perez veel sneller was in slotfase"

Charles Leclerc mocht de Grand Prix van Singapore vanaf pole-position vertrekken, maar zag Sergio Perez meteen langszij komen. De Mexicaan hield vervolgens ijzersterk stand in listige omstandigheden, met zijn tweede overwinning van het jaar tot gevolg. Net als in Monaco wist hij te winnen op een stratencircuit, al kwam er ditmaal nog wel een tijdstraf van vijf seconden achteraan. In de slotfase wist Perez echter genoeg marge te pakken om die vijf seconden op te vangen.

Leclerc kreeg van zijn team te horen dat hij binnen vijf seconden van Perez moest blijven met het oog op een mogelijke straf, maar dat lukte tot zijn eigen verbazing niet. "Ik was behoorlijk verrast eerlijk gezegd. Precies op het moment dat ik DRS verloor, begonnen de banden van Checo volgens mij ook veel beter te werken. Jammer genoeg heb ik daardoor tijd verloren."

Leclerc verloor de DRS door een klein foutje, al was dat volgens de Monegask onvermijdelijk in deze omstandigheden. "Voor die tijd zat ik ook al echt op de limiet. In de vuile lucht is het erg lastig in deze omstandigheden. Ieder foutje kost meteen tijd en die foutjes kwamen er." Een inhaalactie op de Red Bull inzetten, was volgens Leclerc sowieso lastig geworden. Perez onder druk zetten en hopen op een foutje was het devies. "Ik probeerde zo dicht mogelijk bij hem te blijven en wist dat ik alleen op rechte stukken in kon halen. In de remzone kon ik niet echt wat uitrichten door later te remmen. Daarvoor moest je ernaast zitten en ik wist niet hoe de baan naast de ideale lijn precies was. Dat risico wilde ik niet nemen. Eén ronde zat ik er wel dicht achter en dacht ik even aan een actie aan de binnenkant, maar voor mij was dat het niet waard om alle risico's te nemen. Ik besloot te wachten op het juiste moment, maar jammer genoeg kwam die kans niet meer."

De race in Singapore heeft Leclerc wel enkele interessante inzichten gegeven in het gevecht tussen Red Bull en Ferrari. "Red Bull leek vandaag heel snel na de eerste zes à zeven rondjes op een band, terwijl wij in die eerste ronden juist sneller waren. Dat is wel iets om goed naar te kijken." Van de extra snelheid in de eerste ronden kon Leclerc echter niet profiteren, doordat hij Perez meteen na de start al voor zich had. "We moeten ook nog eens bekijken wat er bij de start gebeurde. Of ik maakte zelf een foutje of er was iets anders aan de hand, dat moeten we analyseren. Ik voelde alleen dat ik wat wielspin had en zag dat Checo een geweldige start had, dus ja, dat verklaart het misschien wel..."