Formule 1 GP van Las Vegas

Charles Leclerc baalt van 'gek' Ferrari-tekort in Las Vegas: 'We verloren een seconde op het rechte stuk'

Leclerc haalde Q3 niet in de kwalificatiesessie in Nevada – en wees op een combinatie van factoren

Benjamin Vinel Cihangir Perperik

Gepubliceerd: 21 nov 2026, 07:56

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Charles Leclerc is 'zeer teleurgesteld' over de prestaties van Ferrari tijdens de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1, waar beide auto's in Q2 werden uitgeschakeld.

Leclerc en teamgenoot Lewis Hamilton waren vierde en achtste in VT3, de enige vrije training op een droge baan, maar kregen het later in de kwalificatie een stuk lastiger.

De Monegask pakte in Q1 nog de derde tijd, terwijl Hamilton door vloerschade niet verder kwam dan de dertiende plaats. In Q2 kwamen ze echter niet verder dan P11 en P12, waarmee Ferrari het gedeeld slechtste resultaat sinds de Grand Prix van België van 2021 neerzette.

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Het gebrek aan topsnelheid van Ferrari door minder motorvermogen dan de rivalen was een duidelijke factor in de matige prestaties van de SF-26, maar Leclerc wees ook op zijn blokkerende wiel in bocht 7 en, in bredere zin, de slechte uitvoering bij de Scuderia.

"Ik ben over het geheel genomen zeer teleurgesteld", zei de Monegask. "Natuurlijk was er die fout in Q2 waarvoor we de prijs hebben betaald, maar volgens mij kwam die voort uit veel frustratie die was opgebouwd door veel fouten in hoe we alles aanpakten, met verkeer en andere zaken.

"Dat helpt niet, zeker niet op een baan als deze, waar alles om de banden draait. Je moet de banden in het juiste venster krijgen. Ik keek meer in mijn spiegels en probeerde zelf het verkeer in te schatten. Dan wordt het heel moeilijk om iets voor elkaar te krijgen.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"We verloren één seconde op het rechte stuk, dat is bizar. Het was verwacht en daardoor wordt het heel moeilijk om aan het einde nog iets goed te maken. Dit is het circuit van het seizoen waar vermogen het belangrijkst is, dus we hadden verwacht dat we het zwaar zouden krijgen. Maar ik had wel verwacht Q3 te halen."

Hoewel hij duidelijk maakte dat het hem wel lukte om zijn banden in het juiste venster te krijgen, gaf Leclerc toe dat dit opnieuw een probleem was voor Ferrari, en een reden waarom hij en Hamilton elkaar geen slipstream gaven.

"[De slipstream] is niet besproken", zei Leclerc. "Voor ons was het vooral belangrijk om de temperatuur in de banden te houden. We weten dat dit onze zwakte is. Zelfs in de cool-down laps moeten we pushen om de banden op temperatuur te houden.

"Ik weet niet of de anderen met dezelfde problemen zitten als wij, maar als je dat probleem hebt, is het heel moeilijk om op de twee auto's te wachten en de timing goed te krijgen. Daarvoor moet je langzamer rijden dan je eigenlijk kunt, en voor ons is het heel erg lastig om die banden in het juiste temperatuurvenster te houden."

Leclerc en Hamilton starten de race zaterdag als tiende en elfde, dankzij de gridstraf van tien plaatsen voor Oscar Piastri wegens het overschrijden van zijn toegestane aantal power unit-onderdelen, naast veel andere gridstraffen.

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