Leclerc baalt van alle fouten: "Kunnen we ons niet veroorloven"

Charles Leclerc was vanaf vrijdag al de te kloppen man. In bijna alle sessies was de Monegask de snelste en op zaterdag veroverde hij de pole-position. Op de baan in Monaco is het lastig inhalen, dat is eigenlijk alleen mogelijk via pitstops en dat is precies waar Leclerc de leiding verloor. De Monegask had al wat gesprekken gevoerd over de strategie en in eerste instantie was het plan om meteen van de full wets naar slicks te gaan. Het team besloot anders en wilde Leclerc op intermediates hebben. Kort daarna dook Carlos Sainz naar binnen voor slicks en Leclerc kreeg diezelfde opdracht. Beide heren kwamen tegelijkertijd naar binnen, maar net toen de Monegask dat deed riep zijn engineer om toch buiten blijven. Dat bericht kwam echter te laat en dus moest Leclerc wachten tot Sainz van nieuwe banden was voorzien. Leclerc verloor door zijn eerdere stop al de leiding en door de tweede wissel kwam hij achter Max Verstappen te liggen.

Leclerc uitte zijn onvrede via de radio, daar kwam de Monegask al schreeuwend zijn beklag doen. Uiteindelijk is hij niet teleurgesteld: "Dat is niet het juiste woord, fouten worden gemaakt", blikt Leclerc terug. "Maar vandaag waren het te veel fouten. In dit soort condities leun je op het team. Je hebt geen idee wat anderen doen als het bijvoorbeeld gaat om het wisselen naar slicks. Ik kreeg de vraag of ik meteen van full wets naar slicks wilde. Ik zei dat ik dat later in de race wilde. Ik weet niet waarom we uiteindelijk van gedachten veranderde en voor inters gingen."

De Monegask kwam bij zijn tweede stop dus direct achter Sainz naar binnen, die hem middels een undercut voorbij ging. "Er zijn te veel fouten gemaakt en dat kunnen we ons niet veroorloven. Dit blijft net zo lastig voorgaande jaren, maar ik begin er aan te wennen. Ik kom weer teleurgesteld thuis. Het is iets wat we ons niet kunnen veroorloven, helemaal in onze huidige positie. We mogen op deze manier geen punten verliezen. Ik ging niet van P1 naar P2, maar van P1 naar P4. Want na de eerste fout, maakten we dus nog eentje. Ik houd van dit team en weet zeker dat we terugkomen, maar het doet veel pijn."

Op de vraag of paniek een rol speelde, antwoordt hij. "Dat weet ik niet. Ik hoor niet alle gesprekken in het team. Het is niet aan mij om te beoordelen. Ik kreeg twee onduidelijke berichten, want ik kreeg te horen dat ik naar binnen moest komen en daarna dat ik tóch buiten moest blijven. Toen was ik al in de pits. Daarna liet ik me gaan en schreeuwde, want ik kon niets meer doen en toen wist ik dat het gedaan was."

Verstappen finishte de race in Monaco als derde en is dus uitgelopen in de WK-stand. Sergio Perez won in de straten van Monte Carlo en is Leclerc tot op zes punten genaderd in de stand bij de rijders.