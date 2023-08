"Vanaf de eerste ronde had ik al schade. Ik voelde ook nog eens veel meer dan dat vanaf de pitmuur gezegd werd. In eerste instantie werd gesproken over vijf tot tien downforcepunten minder, maar toen realiseerden we ons dat het om zestig ging en dat is wel een verschil. Na de eerste ronde ging het al snel een stuk minder", zegt Charles Leclerc over de schade. Op de vraag waarom Ferrari toch besloot door te gaan, antwoordt de Monegask: "Om eerlijk te zijn waren we op regen aan het wachten, al is het wel lastig rijden met een stuk minder downforce. Helemaal in de regen. Toch zorgt het vaak voor chaos en kun je iets anders doen dan anderen en wellicht wat puntjes pakken. Elk punt telt, dus we wilden niet te snel opgeven. Toen kregen we door dat er geen regen zat aan te komen. Het kwam uiteindelijk wel, maar die was sowieso te laat geweest."

De vijfvoudig Grand Prix-winnaar had het hele Nederlandse raceweekend moeite, met als dieptepunt zijn crash in de kwalificatie. Met de regen lagen er kansen in de wedstrijd, maar door de schade viel hij uiteindelijk uit. Het was misschien wel een van de meest slechte weekends van Ferrari van dit F1-seizoen. "Een uitvalbeurt is niet goed, maar het was sowieso een extreem lastig weekend", vervolgt hij. "Misschien was dit qua balans wel het lastigste weekend van het seizoen tot nu toe. We moeten naar de rijdbaarheid van de auto kijken. De laatste twee of drie races ging het wel beter, maar dit weekend op de een of andere manier niet."

De volgende halte op de F1-kalender is het iconische circuit van Monza, de thuisrace van Ferrari. De 25-jarige coureur kijkt uit naar de tifosi, al past de razendsnelle baan op papier niet bij de SF-23. "Maar tegelijkertijd was Spa ook positief en dat circuit leek ook niet bij ons te passen. Ik blijf daarom optimistisch voor Monza. Hopelijk worden we daar positief verrast", zegt de Ferrari-coureur. "Monza is voor ons altijd speciaal. Je voelt daar echt de steun. Ik kijk er met name naar uit omdat het voor ons voorlopig een lastig jaar is. Ik kijk tegelijkertijd ook uit naar een auto die ons helpt, zodat Carlos en ik vooraan kunnen vechten. De rijdbaarheid was hier [in Zandvoort] het grootste probleem, laten we hopen dat dit beter zal gaan in Monza."

