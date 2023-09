Het is voor Ferrari-coureur Charles Leclerc een bittere teleurstelling dat niet hij, maar teamgenoot Carlos Sainz er met de pole vandoor is gegaan. Op een dag dat Red Bull-rijder Max Verstappen te verslaan is, baalt de Monegask ervan dat hij niet degene is die daarvan geprofiteerd heeft. "Als je naar de rondetijden kijkt, dan zie je dat alles heel dicht bij elkaar lag", vertelt de teleurgestelde Leclerc na afloop van de kwalificatie in Monza. "Boven alles heeft Carlos dit verdiend, hij was vanaf VT1 al goed bezig."

Over zijn eigen prestaties is de Monegask kritisch: "Ik ben gisteren mezelf kwijtgeraakt, want we zijn gisteren verkeerd begonnen met de auto. Op een of andere manier zijn we een richting ingegaan die compleet de verkeerde was. De auto was dan ook heel lastig te besturen." Voor de oplossing voor het beter afstellen hoefde de 25-jarige coureur niet ver te zoeken. "Ik heb de auto gelijk aan die van Carlos laten zetten. Sindsdien draaide het allemaal om zo snel mogelijk daaraan aan te passen, want er waren niet veel rondjes meer te rijden. In de kwalificatie hebben we het goed gedaan. P3 in Monza is niet slecht." Toch ziet Leclerc wel dat er meer in had gezeten: "We hebben geen slipstream gebruikt."

Het doel voor Leclerc voor de race van zondag is duidelijk: Verstappen inhalen en dan voor het thuispubliek een 1-2 in de wacht slepen. "We hebben een paar goede starts gehad. Ik hoop dat we hem [Verstappen] bij de start kunnen passeren", verklaart Leclerc zijn wensen voor de race van zondag. "Dan hoop ik samen met Carlos te kunnen pushen om zo op die manier weg te rijden en als eerste en tweede te finishen. Dat zou fantastisch zijn."

Wel onderkent de Monegaskische coureur dat er van achter ook gevaar kan komen. "Realistisch gezien lijken de Red Bulls op pace nog heel snel te zijn, ook Checo [Perez] is dit weekend erg sterk. In de kwalificatie was hij wat minder dan Max, maar in de race lijkt het erop dat ze allebei erg sterk zullen zijn", aldus Leclerc.