Leclerc baalt van mislopen pole F1 Bahrein: "Verloren het ritme"

Wie naar de uitslag van Q3 in Bahrein kijkt, ziet dat Max Verstappen met 1.29.179 de snelste was. De Red Bull-coureur veroverde zo zijn 33ste F1-pole, maar Charles Leclerc maakte op basis van Q2 ook goede kans. Hij noteerde daar zelfs een snellere tijd dan de uiteindelijke pole: 1.29.165. Voor Ferrari is die tweede startpositie een goede start van 2024, al baalt Leclerc vooral dat hij de pole-position misliep.

"Ik ben een beetje teleurgesteld", blikt Leclerc terug op de kwalificatie. "Maar we hebben een goede kwalificatie afgewerkt. Het was tot nu toe een lastig weekend, we hebben in VT1, VT2 en VT3 best wat dingen geprobeerd. In de kwalificatie vond ik de sweet spot. Q1 was nog lastig. Helaas hadden we twee sets van de zachte band gebruikt, wat gevolgen had voor Q3. Maar het was een goede kwalificatie en een goede start van het jaar. We staan er ten opzichte van een jaar geleden beter voor, dus dat is goed. Nu moeten we zien wat ons racetempo is."

Leclerc legt uit dat de bandenkeuze van Ferrari in deze kwalificatie de boosdoener was. "Volgens mij deed ik in Q2 een [1.29].1. Dat is net zo goed als dezelfde ronde die Max in Q3 reed. Het zat er dus in, in de auto, maar we verloren wat ritme door op een gebruikte set van de C3-band te rijden", licht de Monegask toe. "Dan moet je je weer aanpassen aan de nieuwe banden, daar verloor ik wat. Maar al met al was het een positieve kwalificatie."

Voor de race durft Leclerc zich nog niet te wagen aan een voorspelling over een eventuele zege. Hij weet op basis van de vrije trainingen en de testdagen van vorige week immers dat de RB20 in racetempo nog altijd zeer sterk is. "Ik ben ervan overtuigd dat we een stap vooruit hebben gezet [ten opzichte van vorig jaar], maar we zien morgen pas hoe groot die stap is", blijft Leclerc voorzichtig. "We denken dat Red Bull in de race nog steeds een behoorlijke voorsprong heeft. We zullen het zien. Maar als de kans zich voordoet, dan zal ik er zoals altijd voor gaan. We zien morgen wel hoe het loopt", besluit de winnaar van de Grand Prix van Bahrein van 2022.