Leclerc: Kunnen als team Verstappen en Red Bull onder druk zetten

Sinds de invoering van de grondeffect-regels heerst Max Verstappen in de Formule 1. In 2022 en 2023 werd de Nederlander relatief vroeg wereldkampioen door de ene na de andere race te winnen. Ook dit seizoen heeft hij de leiding in het kampioenschap stevig in handen, want nummer twee Charles Leclerc staat op 56 punten achterstand.

De dominantie is echter niet zo groot als de afgelopen jaren. Red Bull Racing won vorig jaar op een na alle races, terwijl er dit jaar in de eerste acht Grands Prix al drie keer een coureur van een ander team met de grootste beker naar huis ging. Een daarvan is de eerder genoemde Leclerc, die zijn thuisrace in Monaco won. Hij ziet dat Verstappen wel de favoriet blijft, maar denkt dat er kansen liggen om de Limburger vaker af te troeven. "Ik denk dat Max dit seizoen een consistente performance laat zien, of hij nu de jager of de prooi is", begint de coureur van Ferrari. "Ik denk daarom ook niet dat hij de weekenden nu anders aanvliegt. Ik denk dat hij net zo sterk gaat zijn. Maar wij kunnen hem als team iets meer onder druk zetten."

Uit het samenspel met teamgenoot Carlos Sainz haalt Leclerc veel vertrouwen. Waar Sergio Pérez moeite heeft om het tempo van Red Bull-teamgenoot Verstappen bij te benen, zitten de Ferrari-coureurs wel constant dicht bij elkaar. Pérez is ook vaker langzamer dan de mannen uit Maranello en daar wil Leclerc van profiteren. "Nu de teams zo dicht bij elkaar zitten, kunnen wij hen [Red Bull Racing] het strategisch lastig maken. We kunnen hen onder druk zetten en dan kunnen zij fouten maken", vervolgt de Monegask. "Het is dan niet dat ze dan de druk ineens voelen, maar we hebben dan twee auto's die dicht in de buurt zitten. We kunnen het strategische spel gaan spelen. Als we in dat soort situaties terechtkomen, dan zijn er meer kansen voor ons."

Leclerc benadrukt dat hoe dan ook Verstappen zich weinig aantrekt van meer of minder druk: "Nee, ik denk niet dat hij beter of slechter presteert."