Max Verstappen en Charles Leclerc deelden zaterdag de eerste startrij voor de sprintrace van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Leclerc had vanaf P2 een iets betere start en zette zijn Ferrari half naast de Red Bull. Daarop ging Verstappen zo ver mogelijk naar links, waarbij Leclerc nipt verwijderd bleef van de grasstrook aan de binnenkant van de run naar bocht 1.

Daardoor moest Leclerc zijn inhaalpoging staken en even later werd hij zelfs ingehaald door Lewis Hamilton. De Monegask vindt het handelen van Verstappen bij de start geen enkel probleem. “Eerlijk gezegd zou ik precies hetzelfde hebben gedaan als ik me in zijn positie had bevonden”, reageerde Leclerc toen Motorsport.com hem op de persconferentie na de sprintrace naar het moment vroeg. “Het was op het randje, maar zoals ik al vaker heb gezegd: ik hou ervan om zo te strijden. Deze keer was het niet in mijn voordeel, maar dat is prima. Het hoort bij racen en ik vind het prima.”

Verstappen: “Krap in bocht 1”

Verstappen erkende dat Leclerc ‘een iets betere start’ had. “Dus ik probeerde het hem zo moeilijk mogelijk te maken richting bocht 1 en gelukkig is dat gelukt”, antwoordde de drievoudig wereldkampioen. Verstappen domineerde vervolgens de sprintrace op het Circuit of the Americas. “Het was krap in bocht 1, maar gelukkig is bocht 1 hier vrij breed en dus kan je er met meerdere auto’s naast elkaar doorheen als dat nodig is.”

In de openingsfase kon Hamilton het tempo van Verstappen volgen, maar uiteindelijk triomfeerde de Red Bull-coureur met een marge van 9,5 seconde naar de Brit. Leclerc eindigde op 8,5 seconden van Hamilton als derde. Verstappen: “Lewis pushte in de eerste paar ronden om binnen DRS-afstand te blijven. Nadat ik het DRS had afgeslagen, heb ik me op mijn eigen tempo gericht en geprobeerd de banden te managen. Het lukte me dat tempo te behouden, wat belangrijk was in deze race.”

Video: Verstappen behoudt leiding bij start sprintrace F1 Austin