Leclerc pakt pole voor GP van Spanje na probleem bij Verstappen

De kwalificatie in Barcelona beloofde vooraf een bijzonder interessante te worden. Charles Leclerc had tijdens alle drie de vrije trainingen dan wel de snelste tijd gereden, het verschil met tweede man Max Verstappen bedroeg tijdens de afsluitende oefensessie slechts 0.072 seconde. Ferrari en Red Bull deden bij het ingaan van de kwalificatie dus weinig voor elkaar onder over één ronde. Maar Mercedes zat er ook weer goed bij, nadat de Duitse fabrieksformatie op vrijdag een goede stap leek te hebben gemaakt met een upgrade voor de W13. George Russell en Lewis Hamilton hadden tijdens VT3 nauwelijks nog last van porpoising en konden zodoende de derde en vierde tijd rijden. Zouden er in Spanje drie teams om de pole-position strijden?

Publiekslieveling delft het onderspit

Bij een temperatuur van 34,5 graden en voor afgeladen tribunes gingen de coureurs zaterdagmiddag de baan op voor de eerste kwalificatiesessie. Max Verstappen reed vroeg in de sessie 1.20.091, waarmee hij bovenaan stond tot het Ferrari-duo voor een snelle ronde ging. Carlos Sainz noteerde voor eigen publiek 1.19.892, waar teamgenoot Charles Leclerc nipt onder ging met 1.19.861. George Russell en Lewis Hamilton sloten aan op P4 en P5 op ruim drie tienden van Leclerc.

Na de eerste runs stonden Alexander Albon, Lance Stroll, Pierre Gasly, Mick Schumacher en Nicholas Latifi in de gevarenzone. Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo stonden op de veertiende en vijftiende stek en moesten er dus ook nog eens goed voor gaan zitten.

Bij het zwaaien van de vlag reden Schumacher en Gasly een tijd die goed genoeg was om door te gaan naar Q2, terwijl ook Ricciardo zich voldoende verbeterde. Vettel deed dat niet en zakte naar de zestiende stek, waarmee hij na het eerste kwalificatiedeel klaar was. Ook Stroll was met de achttiende tijd niet snel genoeg. De eerste kwalificatie met de stevig aangepaste AMR22 - ook wel de ‘groene Red Bull’ genoemd vanwege de sterke gelijkenissen met de RB18 - draaide zo uit op een teleurstelling. Helaas voor de Spaanse fans was ook Fernando Alonso na Q1 uitgeschakeld. De Spanjaard lag voor het ingaan van zijn laatste snelle ronde in de clinch met Lando Norris en bleef steken op P17. Williams-duo Albon en Latifi bezet zondag de laatste startrij.

Verstappen laat tanden zien

Hamilton noteerde aan het begin van de tweede sessie 1.19.794, waar teamgenoot Russell onder ging met 1.19.470. Sergio Perez zette zijn Red Bull daarachter op P3. Leclerc, Verstappen en Sainz deden hun eerste snelle ronde in Q2 op een gebruikt setje banden en gingen daarmee naar de vierde, zesde en zevende tijd. Mercedes stond na de eerste runs dus met twee auto’s bovenaan en verscheen daarna net als Leclerc niet meer op de baan voor een tweede run.

Alle anderen waren met nog een paar minuten te gaan wel weer op de Catalaanse omloop te vinden. Sainz reed met 1.19.453 een nieuwe snelste tijd, waarna Verstappen overnam op P1 met een ijzersterke 1.19.219. Ricciardo klom op de valreep op van de elfde naar de negende stek. Norris leek met de andere McLaren eveneens snel genoeg om door te gaan, maar zag zijn rondetijd geschrapt worden wegens track limits bij Bocht 12 - het was millimeterwerk - en vond zichzelf zodoende terug op P11, waarmee de kwalificatie voor hem ten einde was. Esteban Ocon kon eveneens uitstappen en ook voor Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Zhou Guanyu was Q2 het eindstation.

Leclerc rijdt snelste tijd na spin

Daarmee was het tijd voor de strijd om pole. Hamilton opende het bal met 1.19.664, waar Sainz niet veel later onder ging met 1.19.423. Leclerc spinde in de laatste chicane en zag zijn eerste poging zo verloren gaan, net als Russell, die voor de gele vlaggen voor de Monegask van zijn gas moest. Verstappen had geen last van de gele vlaggen, slaagde er wel in om een foutloze ronde te rijden en zette zichzelf met 1.19.073 bovenaan.

Leclerc was als eerste terug op de baan voor zijn laatste run in deze kwalificatie. De Ferrari-coureur ging paars in de tweede en derde sector en ging met 1.18.750 naar de eerste stek. Verstappen klaagde over een gebrek aan vermogen en verbeterde zich derhalve niet. De regerend wereldkampioen moet het zondag doen met de tweede startplaats. Carlos Sainz reed in de slotfase 1.19.166 en kwalificeerde zich daarmee als derde voor zijn thuisrace. Russell ging in de eerste sector verrassend sneller dan Leclerc, maar verloor tijd in de volgende twee sectoren en strandde hierdoor op P4. Perez en Hamilton delen zondag de derde rij in Barcelona. Bottas, Magnussen, Ricciardo en Schumacher vormen de rest van de top-tien op de startopstelling.

De start van de Grand Prix van Spanje is zondag om 15.00 uur.

Video: Bekijk hoe Leclerc pole-position pakt

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Spanje