Leclerc hoopt met goede strategie en geluk nog goed resultaat te scoren

Aangezien inhalen mogelijk is op het Circuit Gilles Villeneuve verwacht menigeen dat Leclerc in de race als een mes door de boter naar voren zal gaan. Mocht hem dat lukken en mocht hij in de buurt van het podium finishen, dan heeft de Monegask de straffen goed doorstaan.

“Ik weet niet of het gaat lukken of niet”, houdt Charles Leclerc in gesprek met onder andere Motorsport.com een slag om de arm. “Het is hier iets moeilijker inhalen dan ik in eerste instantie gisteren dacht. Maar we hebben een behoorlijk tempo in de auto zitten. Als we het slim spelen met de strategie en ervoor kunnen zorgen dat ik steeds een lege baan voor me heb, dan zouden we terug moeten kunnen komen naar de vierde plek of zoiets. Dus dat is het doel. Ik zal me volledig daarvoor geven.”

Gevraagd of teamgenoot Carlos Sainz de race zou kunnen winnen: “Dat hoop ik wel. Als ik niet in staat ben om te winnen, dan is Carlos de persoon na mij die ik graag zou zien winnen. Het zou geweldig voor hem zijn. Hij rijdt erg sterk. Het zal heel close worden met Max. Hopelijk kan ik door een late safety car en een klein beetje geluk ook aan het gevecht meedoen, al realiseer ik me dat dit vrij optimistisch bekeken is.”

Gevraagd naar de motorische gridstraf: “Het maakt ons leven iets moeilijker, maar dat er een penalty zou komen was onvermijdelijk. Dus er heerst wel wat teleurstelling. Aan de andere kant wist ik dat het ging komen dus hield ik er wel rekening mee.” Of er dit jaar nog meer penalty’s komen: “Ik weet niet of er nog meer penalty’s volgen, maar alles bij elkaar was dit het beste wat we konden doen. Het is geen goede situatie om in te zitten, maar ik denk dat we wel de juiste beslissing hebben genomen. Ik heb in elk geval liever dat we alles in één race doen dan dat we meerdere races hebben waar een gridstraf van tien plekken moet worden genomen. We zullen er zondag het beste van maken en hopelijk volgen er verder geen problemen met de betrouwbaarheid meer, zodat we kunnen focussen op onszelf en in het kampioenschap weer kunnen aanhaken bij de Red Bulls.